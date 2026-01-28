Amerikai tisztviselők egy olyan engedély kiadásán dolgoznak, amely feloldaná a venezuelai energiaszektorra kivetett szankciók egy részét – közölte négy, az előkészületekhez közel álló forrás. Miután az Egyesült Államok a hónap elején elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, amerikai tisztviselők közölték, hogy Washington enyhíti a venezuelai energiaiparra kivetett szankciókat, hogy elősegítse a Caracas és Washington közötti 2 milliárd dolláros olajszállítási megállapodást, valamint az ország olajiparának 100 milliárd dolláros újjáépítési tervét – írta a Reuters.

A PDVSA állami olajtársaság számos partnere és ügyfele, köztük a Chevron, a Repsol, az ENI a Reliance Industries finomító és néhány amerikai olajszolgáltató az elmúlt hetekben egyedi engedélyeket kérvényezett az OPEC-tagország termelésének vagy exportjának bővítésére.

A szankciók az elmúlt hét évben változtak, az egyes amerikai kormányzatoktól függően, és számos végrehajtási rendelettel és engedéllyel módosították azokat, amelyek egyes termelőket és vásárlókat mentesítettek az intézkedések alól.

Joe Biden volt amerikai elnök alatt egy széleskörű engedély mentesített számos vállalatot a szankciók alól, lehetővé téve számukra a venezuelai olaj exportját. Ez a nyersolajtermelés és -export növekedését tette lehetővé a tavalyi év első negyedévéig, amikor Donald Trump elnök megkezdte második ciklusát.

Donald Trump kormánya visszavonta az engedélyt, hogy nyomást gyakoroljon Maduróra, és utasította a vállalatokat, hogy szüntessék meg a tranzakciókat. Decemberben elrendelte az országba érkező vagy onnan kilépő összes szankcionált hajó blokádját is, amivel Venezuela olajexportját napi 500 000 hordóra csökkentette a novemberi 952 000 hordóról abban a hónapban.

A PDVSA dokumentumai és a hajózási nyilvántartási adatok szerint az olajexport tavaly átlagosan napi 850 000 hordó volt, amit a magasabb nyersolajtermelés is felhajtott. Az állami cég most küzd azzal, hogy visszafordítsa a január elején bevezetett termeléscsökkentéseket, miután az amerikai blokád hatalmas készletfelhalmozódáshoz vezetett.

Az egyik forrás szerint az előkészítés alatt álló általános engedély az amerikai vállalatokat helyezi előtérbe, előjogokat tartalmazhat az amerikai cégek számára más külföldi résztvevőkkel szemben.