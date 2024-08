Bár nagy zúgolódást váltott ki az italgyártók körében a kötelező visszaváltás rendszere (DRS – deposit refund system), a multinacionális vállalatok hazai leányvállalatainál végül mégis a „business as usual” kategóriájába esett az új magyarországi szabályozásnak való megfelelés, vagyis minden a megszokottak szerint halad a nehézségek ellenére is. A fél éves átmeneti időszak kifutásával július 1-jén élesben elrajtolt DRS-rendszer kapcsán rendszerint a nagyvállalatok, a szakmai szervezetek vagy a visszaváltás struktúráját kialakító és annak működését felügyelő Mohu szólal meg, ezért is érdekes, hogyan éli meg a változásokat egy magyar családi vállalkozás.

A csomagolás 100 százalékban újrahasznosítható

Az R-Waternél, amely egy akasztói szódásüzemből az egyik legismertebb magyar sport- és vitaminital-gyártóvá fejlődött, a témában Nagy Ervin cégvezető, tulajdonos úgy nyilatkozott, hogy vállalkozásuk igyekszik figyelni a környezetre, csomagolásai 100 százalékban újrahasznosíthatók. Korábban piaci cégek foglalkoztak azzal, hogy elszállítsák a hozzájuk hasonló gyártók hulladékát, ám a hulladékkezelést Magyarországon ma már a Mol leányvállalata, a Mohu végzi, megszabva a DRS feltételeit. A rendszer működése ugyanakkor Nagy Ervin szerint egyelőre nem éppen makulátlan.

A környezetre káros anyagok újrahasznosításával teljesen egyetértünk. A megvalósítás a fővárosban és vonzáskörzetében célszerűen működik, a mi környékünkön viszont távolról sem tökéletes. Tőlünk korábban erre szakosodott cégek vitték el a gyártásból származó fém, papír, műanyag-hulladékot, most viszont csak a Mohuval szerződött partnereknek van erre lehetősége. Ilyen cégből egyelőre vidéken nagyon kevés van, nem sokan tudtak megállapodni a Mohuval

– mondta az akasztói vállalkozó. Kifejtette, hogy tőlük például csak nagyon messze működnek ilyen vállalkozások, úgyhogy „most interregnum állapot van”, remélik, ez idővel rendeződik. „Mi egyelőre óriási gyűjtőkben próbáljuk tárolni a gyártási szemetünket” – tette hozzá Nagy Ervin, aki további problémának látja, hogy az Európai Unió ugyan sokat próbál tenni az újrahasznosítható csomagolások begyűjtéséért, és az újrahasználatért, de szétszabdalt nemzeti szabályozási keretek nagy buktatókat hordoznak magukban.

Mindenki másképp csinálja, de miért?

Az R-Water tulajdonosa szerint egységes európai visszagyűjtési és újrahasználati rendszert kell kidolgozni. Kitért arra, hogy két éve a szlovákok bevezették a saját rendszerüket, idén mi jöttünk ki a románokkal, 2025. január 1-től pedig az osztrákok a csehekkel – mindenki egyedi részszabályozással.

A németeknél például speciális tintával készítik a vonalkódot, amit egyedül az ottani automaták tudnak kezelni, így mi oda csak akkor tudunk szállítani, ha Lengyelországban gyártatunk címkét

– hozott egy gyakorlati példát a vállalkozó. „Mindez az összes gyártóra visszaüt, aki külföldre is szállít, hiszen minden nemzeti jogszabály más követelményt támaszt” – húzta alá. A gyártóknál a régi csomagolású termékekből keletkezik nagy adag hulladék, hiszen fél év türelmi idő esetenként nem elegendő a régi készlet kiárusítására. Óriási pluszköltség az új csomagolás, ráadásul minden célországba más címkét kell gyártatni. „A regisztrációs költségek miatt lesz olyan partner, aki bizonyos termékekből nem rendel többé, mert nem éri meg neki, ez pedig a gyártó bevételét csökkenti – ami további költségnövekedést generál” – magyarázta Nagy Ervin.

Kép: R-Water

Szerinte ez így szinte senkinek sem jó. Biztos benne, idővel az uniós vezetők is rájönnek, hogy egységesíteni kell a csomagolások visszaváltásának és újrahasznosításának feltételeit. Az R-Water tulajdonosa biztosra veszi, hogy az 50 forintos hazai termékdíj bevezetésével – ennyit kell pluszban fizetnünk a visszaváltható csomagolásokért a boltban – az emberek már nem nagyon dobálják el a palackokat, gondosabbá válhat a visszagyűjtés. Rávilágított, hogy a tapasztalatok szerint az új rendszerben az első évben a keletkező hulladék nagyjából 65-75 százalékát váltja vissza a lakosság, s ez évről évre emelkedik, míg el nem éri 90-95 százalékot. Kérdés még szerinte, hogy a mit kezd majd a keletkező hulladékokkal a vendéglátószektor. A gyártók költségeit alaposan növelik a rendszercsatlakozási és rendszerüzemeltetési díjak, amelyeket a visszaváltási infrastruktúra kiépítésére szed be a Mohu.

Átöltöztették a sportitalokat

A hulladékkörforgásban szintén fontos szempont, hogy milyen hosszú a csomagolások életciklusa, hiszen az minden újrahasznosítási kör alkalmával csökken. A ma ismert műanyagok és újragyártási eljárások véges ciklust engednek. Az alumínium-csomagolások elvben végtelenszer újrahasznosíthatók, ott viszont a termék külső-belső festésének eltávolíthatósága a kérdés az újrahasználat esetében.

Tehát a fő csapásirány nagyon is üdvözlendő, de az a cél, hogy italcsomagolásból italcsomagolás készüljön, ma még nem elérhető. Majd az lesz, mert a szakemberek dolgoznak rajta gőzerővel, de addig is a rendeleteket kell a fizikai törvényszerűségekhez igazítani, fordítva ez nem működik

– mondta Nagy Ervin, majd rákanyarodott arra is, hogy a DRS-rendszernek való megfeleléssel egyidejűleg elérkezettnek látták a pillanatot arra, hogy idén nyáron új köntösbe öltöztessék az Absolute Live névre hallgató termékcsaládot. A tervezési folyamat nagyjából másfél évvel ezelőtt indult, módszeres munkára volt szükség, hogy 2024-re a polcokra kerüljenek az újraálmodott termékek.

„Több oka is van, hogy nekiláttunk az új dizájn kialakításának. A korábbi csomagolás eléggé old school volt, ráadásul új versenytársak is megjelentek a piacon, akiktől szerettük volna megkülönböztetni magunkat. Az Absolute Live brandként még kevésbé épült be a köztudatba, de a régi jegyeket meg akartuk tartani, ugyanakkor frissíteni a megjelenést, ezért egy fiatalosabb, dinamikusabb dizájnt dolgoztak ki.

A cégtulajdonos bevallása szerint a termékkategóriák alapos átszabásával és a teljesen új küllemmel nagy rizikót vállalt az R-Water. Jelenleg a teljes palackot befedik az informatív címkék, amiben a leváltott csomagolás színei jelentik az átmenetet és remélhetőleg a felismerhetőséget.

„Nagy kérdés, hogy a régi fogyasztók össze tudják-e kapcsolni a fejükben a kifutó és az új csomagolást. Ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy annyira attraktív lett az új dizájn, hogy könnyebb lesz a külpiacok felé is terjeszkedni, mivel a magyar piac véges” – bocsátotta előre Nagy Ervin.

Szintlépés a hatóanyag-tartalomban

Az R-Water teljesen átalakította az Absolute Live-palackok formáját is. A nagyobb kiszerelés esetében 0,9 literes lett a végső űrtartalom, és növelték az italok hatóanyag-tartalmát. A szegmensben végbement egy drágulási hullám – többek között az új visszaváltási rendszer miatt, emiatt a vállalkozás fontosnak tartotta, hogy a fogyasztók többlet hatóanyag-tartalmat kapjanak.

„Az L-karnitinos italainkba plusz koffeint tettünk, a Mega-Amino italokban pedig 8 ezerről 10 ezer milligrammra nőtt a hatóanyag-tartalom (L-karnitin, aminosav, taurin, L-arginin stb.) Ezekhez a termékekhez L-citrulint is hozzáadtunk, valamint többféle aminosav és többféle vitamin került a palackokba” – sorolja Nagy Ervin. Az eladásokat tekintve pedig kitartanak a diverzifikált értékesítési modell mellett, amelyben helyet kapnak a hiper- és szupermarketek és a diszkontláncok éppúgy, mint a szakkereskedések is.