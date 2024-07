Napjaink egyik legnagyobb problémája a nem megfelelően kezelt hulladék kérdése. Az elmúlt évtizedekben ugyanis megsokszorozódott a háztartások, az intézmények és az ipar által együttesen termelt hulladék mennyisége – ennek ráadásul a jelentős része feldolgozatlan marad, ami jelentős környezetterhelést okoz, veszélyeztetve a jövőnket.

Részben erre ad választ, hogy 2024. január 1-jén fél év türelmi idővel elrajtolt az új italcsomagolás-visszaváltási rendszer, ám az átmenetet jelentő hat hónap miatt a startgomb éles megnyomásáig egészen mostanáig, július 1-jéig várni kellett.

Ennek szellemében mostantól az 1 decilitertől egészen a 3 literig csak olyan fém, műanyag és üveg italcsomagolásokkal hozhatják forgalomba termékeiket a gyártók, amelyek visszagyűjthetők.

Ez azt jelenti, hogy 50 forintos betétdíjat kell fizetnünk pluszban, amit akkor kapunk vissza, ha az üres palackokat bedobjuk a MOHU e célt szolgáló bármelyik automatájába. Aki ezután eldobja a sörös dobozt, az üdítős vagy épp az ásványvizes palackot, nem csak a természetnek árt, hanem a saját pénztárcája ellen is dolgozik. Jó darabig azonban még egyutas, tehát nem visszaváltható csomagolásokkal is találkozhatunk, hiszen egészen június 30-ig ilyeneket is kibocsáthattak a piaci szereplők.

Az EU-s feladatot a MOHU oldja meg

Mindez összefüggésben áll azzal, hogy az Európai Unió szigorú irányelvek mentén határozta meg a hulladékgazdálkodás jelenét és jövőjét. A szektor hazai reformjára kijelölt MOHU a hitvallása szerint egy tisztább és fenntarthatóbb jövőt épít azáltal, hogy a hulladékgazdálkodás terén igazodik az unió újrafeldolgozási kvótáihoz:

2040-ig eléri, hogy a teljes hazai hulladékmennyiség 65 százalékát újrahasznosítja hazánkban.

A vállalás és a vízió jelentőségét és nehézségét jelzi, hogy jelenleg a feldolgozatlanul maradt, tehát zömében elásott hulladék a teljes mennyiség 60 százaléka.

A MOHU ezt 2030-ig 10 százalékra kívánja csökkenteni, míg az újrafeldolgozás arányát 32-ről 65 százalékra emelni.

OKSZ: a boltok is készen állnak

A gyártók mellett sok múlik azonban a forgalmazókon, a kereskedelmi oldalon is. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) ugyancsak hangsúlyozta:

2024. július 1-től a 400 m2 feletti üzletekben kötelezően a MOHU által biztosított automatákkal történik a forgalomba kerülő fém, műanyag és üveg italcsomagok visszaváltása, és annak díjvisszatérítése a tej alapú italtermékek kivételével.

Az OKSZ jelezte: a 2024. június 30-ig tartó átmeneti időben nem visszaváltható csomagolással is forgalomba lehetett még hozni italtermékeket, – tehát július elseje után is előfordulhat még rövid ideig, hogy minkét típusú italcsomagolás megtalálható a polcokon – így különösen ügyelni kell arra, hogy a „VIGYÉL VISSZA!” jelöléssel ellátott vagy anélküli palackot vásárlunk-e.

A vevő a kötelezően visszaváltási díjas termék után ugyanis 50 forint visszaváltási díjat fizet a vásárláskor, ugyanakkor ezt vissza is kapja, ha az üres palackokat egy visszaváltási pontra visszaviszi és ott beváltja.

A visszatérítésnek három módja van:

Az utalvány, amit a visszaváltó automata kiadott: ez készpénzre váltható az üzletben vagy értéke levonható a vásárlás végösszegéből.

Ha az úgynevezett REpont applikáció segítségével a vásárló előzetesen azonosítja magát, a regisztrációkor megadott bankszámlaszámra történő azonnali utalással megkapja a visszaváltási díjat. Amennyiben a vásárló utalást kér, javasolt még a palackok bedobása előtt benntartani a leolvasóba a QR-kódját, és még a palackok behelyezését megelőzően ellenőrizni a képernyőt, hogy azon valóban az ő neve jelenik-e meg.

Lehetőség van továbbá jótékony célra felajánlani az összeget.

A visszaváltást megelőzően tanácsos a REpont mobiltelefonos applikációval ellenőrizni a vonalkódot, és meggyőződni arról, hogy a terméket az automaták visszaveszik-e. Amennyiben a vásárló látja a palackokon kötelezően feltüntetett logót, – ami egyúttal azt is jelenti, hogy vásárláskor már megfizette a díjat –, és ennek ellenére sem visszaváltható az italcsomagolás (például MOHU regisztrációs hiba miatt) , akkor egy későbbi időpontban érdemes azt a visszaváltó pontra visszavinni.

Nem szabad összenyomni

A rendszerhasználatról vagy a problémakezelésről a vásárló a MOHU honlapján vagy a kötelező visszaváltási rendszer applikációban tájékozódhat. Visszaváltáskor érdemes néhány gyakorlati tanácsot is megfogadni, például azt, hogy a palack gépbe helyezésekor nem szabad a kezet a nyílásba behelyezni, amennyiben a beolvasás sikertelen, akkor azt meg kell ismételni.

A szervezetnél hangsúlyozták: az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalatai felkészültek az új rendszer bevezetésére és alkalmazására. Ugyanakkor lényeges szempont, hogy a palackot, az italcsomagolást nem szabad összenyomni, hiszen az automata csak azokat a műanyag, fém vagy üveg alapanyagú 0,1 - 3 literig terjedő csomagolással bíró termékeket képes visszaváltani, amelyeken jól olvasható a vonalkód.

Ha így sem tudja a vásárló az italcsomagolást visszaváltani, jelezze a problémát a bolti személyzetének, az üzletekben, áruházakban dolgozók igyekeznek a helyszínen segíteni a vásárlókat.

A MOHU tavaly októberben még csak 2000 visszaváltási pontról beszélt a rendszer indulására, ám azóta dinamikusan bővült a hálózat: június közepén már csaknem 3000 automatáról adtak hírt.