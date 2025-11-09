Futás közben lezuhant egy sportoló egy szikláról a Vértesben, Oroszlány és Gánt között.

Tájékoztatásuk szerint az oroszlányi önkormányzati tűzoltók mentőkötelekkel, mászóövekkel, láncfűrésszel felszerelkezve, egy terepjáró segítségével közelítették meg a bajbajutottat. A futót mentőboardon juttatták el a mentőhelikopterig - közölte a katasztrófavédelem vasárnap az MTI-vel.

