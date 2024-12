Döbbenetes, hány forintból élnek a nyugdíjasok Magyarországon

A nyugdíjasok fele idén is 200 ezer forint alatti összegből gazdálkodott havonta – jelezték lapunknak a Grantis szakértői. Azt is elmondták, hányan részesültek félmillió forint feletti nyugdíjban. Megjegyezték, hogy jövőre tovább mélyülhet a szakadék a nyugdíjak és a fizetések között. Emellett hasznos tanácsokat is megosztottak.