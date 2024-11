A nyugdíjemelés mértéke mellett mindenekelőtt kiderült az is, hogy a nyugdíjkorhatár változatlanul 65 év marad 2025-ben, és a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó feltételek sem változnak.

Ugyanakkor a 2025. január 1. és december 31. között megállapítandó nyugdíjak összegének számítása során új valorizációs szorzókat kell alkalmazni, amelyről 2025. márciusában, de legkésőbb április elején jelenhet meg a kormányrendelet – írja a HRportal.

A 2025-ös valorizációs szorzók a KSH legutóbbi, 2024. november 22-én megjelentetett kereseti gyorstájékoztatója alapján 13,7 százalékkal lesznek magasabbak a tavalyiaknál.

Jövő év elejétől, azaz 2025. január elsejétől a nyugdíjakat, valamint a nyugdíjszerű ellátásokat 3,2 százalékkal emelik, miután a jövő évi költségvetési törvényben 3,2 százalékos mértékű inflációs előrejelzés szerepel.

Ez az emelés nagyjából 200 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Ugyanakkor az már hivatalos, hogy bizonyos inflációkövetővé váló adónemek ennél nagyobb mértékben fognak emelkedni jövő évtől.

A lap azt is megjegyzi, hogy a 2025. február havi nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj is, ami szintén a már januártól megemelt összegű nyugdíj 100 százalékával lesz megegyező mértékű. A 13. havi juttatással kapcsolatosan azonban annyiban változik a szabályozás, hogy az arra jogosultnak a megelőző év legalább egy napján és a tárgyév februárjában is nyugdíjasnak kell lennie. Korábban a megelőző év egy napja mellett a tárgyév januárjában kellett nyugdíjasnak lennie a jogosultaknak.

Ez egyben azt is jelenti, hogy 2025-től már csak a tárgyév februárjában elhunyt nyugdíjasok hozzátartozói, illetve örökösei kérhetik a 13. havi nyugdíj kifizetését, ha az az elhalálozás időpontjáig még nem történt meg.