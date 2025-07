Az Európai Parlament kedden elsöprő többséggel támogatta Bulgária euróövezeti csatlakozását,

lehetővé téve, hogy az ország 2026. január 1-jén bevezesse fizetőeszközként az eurót.

A legutóbbi plenáris ülésen Strasbourgban a Parlament 531 szavazattal, 69 ellenében és 79 tartózkodás mellett elfogadta a jelentést, amely megerősíti, hogy Bulgária teljesíti az euró fél év múlva esedékes bevezetéséhez szükséges feltételeket – olvasható az EP hivatalos oldalán.

A mai szavazás egyértelmű üzenetet küld: Bulgária készen áll az euróövezethez való csatlakozásra

– fogalmazott Eva Maydell bolgár néppárti EP-képviselő, hozzáfűzve:

„Minden kritérium teljesült, és ez a lépés fontos mérföldkő Bulgária teljes európai integrációja felé – az ország és polgárai számára egyaránt”.

A pozitív uniós parlamenti véleményt még az euróövezeti tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk, ami várhatóan kedden meg is történik. Ezt követően Bulgária az euróövezet 21. tagjává válik – Horvátország után, amely 2023-ban vezette be az eurót.