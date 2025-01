A lopás messze a leggyakoribb bűncselekmény, amelyet az idősek elkövetnek, különösen a nők. A japán kormány adatai szerint 2022-ben országszerte az idős női fogvatartottak több mint 80 százaléka lopásért töltötte büntetését.

Sokan ezt a túlélésért teszik – Japánban ugyanis a 65 év felettiek 20 százaléka él szegénységben az OECD szerint, míg a szervezet 38 tagországában átlagosan 14,2 százalékuk.

„Vannak emberek, akik azért jönnek ide, mert kint hideg van, vagy mert éhesek”

– mutatott rá Shiranaga börtönőr. Hozzátette, hogy a betegek az intézményben ingyenes orvosi kezelést kaphatnak, de miután távoznak, ezt maguknak kellene fizetniük. Ezért vannak, akik a lehető legtovább bent szeretnének maradni.

Japánban a 65 éves vagy annál idősebb foglyok száma 2003 és 2022 között csaknem megnégyszereződött. Ez megváltoztatta a bebörtönzés természetét is, az életkorukhoz kellett igazítani számos szolgáltatást.

„Most pelenkákat kell cserélnünk, segíteni a fürdésben, étkezésben. Pillanatnyilag inkább idősotthonnak tűnünk, mint bűnözőkkel teli börtönnek” – fogalmazott a börtönőr.

A hatóságok is felismerték már ezt a problémát. A kormány jelenleg olyan javaslatokat fontolgat, amelyek több idős számára is elérhetővé teszik a lakhatási támogatást. Emellett 10 önkormányzat már teszteli azokat az intézkedéseket, amelyek kimondottan a közeli hozzátartozókkal nem rendelkező időseket támogatják.

Azt azonban nem tudni, hogy mindez elegendő lesz-e egy olyan országban, ahol a világon az egyik leghosszabb a várható élettartam és a legalacsonyabb a születési ráta. Az idős népesség pedig olyan gyorsan növekszik, hogy Japánnak a kormány számításai szerint 2040-re 2,72 millió idősgondozóra lesz szüksége.