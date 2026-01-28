Új szereplő jelent meg a magyar online biztosításközvetítői piacon: a digitális fizetési megoldásokat kínáló SimplePay és a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplője, a Hungarikum Biztosítási Alkusz együttműködésében elindult a simplebiztositas.hu, egy új, teljesen online működő biztosításközvetítői platform. A szolgáltatás célja, hogy a KGFB- és CASCO-biztosításkötést és átregisztrálást gyorsabbá, kényelmesebbé és AI-megoldásaival egyszerűbbé tegye az autósok számára.

A szolgáltatás január 28-tól érhető el közvetlenül a Simple alkalmazásban, valamint külön weboldalon keresztül simplebiztosítás.hu márkanéven, ami egy teljes mértékben online biztosításközvetítői platform, ötvözve a SimplePay sokéves digitális fizetési és felhasználói élményben szerzett tapasztalatait, a piacvezető Hungarikum Alkusz több évtizedes biztosításszakmai tudásával.

„A Simple története a kezdetektől arról szól, hogyan lehet a mindennapi pénzügyeket és ügyintézést egyszerűbbé tenni: legyen szó parkolásról, autópályamatrica-vásárlásról, csekkbefizetésről. Több mint 3,9 millió regisztrált felhasználónk van. Az app használói között kiemelkedő helyen vannak az autósok: a magyarországi személygépkocsik körülbelül 19 százaléka, azaz minden ötödik magyar felségjelű autóval használják a Simple-t. Ismerjük az igényeiket, ezért logikus lépés volt, hogy egyszerűbbé tegyük számukra a KGFB- és CASCO-kötést is” – mondta Bese Péter, a SimplePay vezérigazgatója.

„A simplebiztosítás.hu szervesen illeszkedik a Hungarikum Alkusz Csoport hosszú távú víziójába, amely az online biztosításközvetítői piac megújítását, az ügyfélélmény újradefiniálását és nemzetközi szintű innovatív biztosítási megoldások révén a digitális növekedést helyezi a középpontba. Hiszem, hogy a biztosítás lehet egyszerű, könnyen értelmezhető és szerethető, miközben megőrzi szakmai mélységét és hitelességét. A SimplePay Zrt.-vel létrejött stratégiai együttműködés lehetőséget ad arra, hogy a több évtizedes alkuszi tapasztalatunkra építve a biztosítást egy technológiailag fejlett, modern digitális környezetben még közelebb vigyük az emberekhez, kár esetén pedig szakértői segítséget nyújtsunk a nehéz pillanatokban is” – nyilatkozta Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A simplebiztosítás.hu-ra bárki regisztrálhat önállóan a weboldalon keresztül, ugyanakkor a már meglévő Simple-felhasználók számára a biztosításkötés és átregisztrálás folyamata jelentősen leegyszerűsödik. A Simple alkalmazásból indítva egy előre kitöltött regisztrációs form várja a felhasználókat, a Simple-fiókkal történő belépés csak pár másodpercet vesz igénybe. Lehetőség van a személyazonosító okmányok és a forgalmi engedély lefotózására is: az AI-alapú adatfelismerés pedig automatikusan beolvassa és kitölti a szükséges adatokat, így nincs szükség az alvázszám, motorszám vagy okmányszámok manuális megadására, az ügyfélnek csupán ellenőriznie kell az információkat. A felhasználók a biztosításkötés vagy átregisztrálás után nyomon követhetik szerződésük státuszát a Simple alkalmazásban, részt vehetnek a Simple Bit kedvezményrendszerben, extrapontokat gyűjthetnek, valamint hosszabb távon akár kuponokat is kaphatnak.

A bevezető kampányban a SimpleBiztosítás külön nyereményjátékot is hirdet, amelynek főnyereménye egy új OMODA 7 szuper hibrid modell.