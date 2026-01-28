A Démoszthenész rendőrkapitányságként is ismert ötemeletes épület az Aumale metróállomás közelében található egy mintegy 4500 négyzetméteres telken.
A korábban gyárként működött épületet később alakították át rendőrkapitánysággá. Ugyan még rendőrök lakják, de márciusban új központba költöznek – írja a The Brussels Times.
Éveken át mintegy 750 rendőr dolgozott a helyszínen, így ez az ország egyik legnagyobb kapitánysága volt. Anderlecht kerület polgármestere, Fabrice Cumps azonban elmondta, hogy az elöregedett épület már nem felel meg a modern követelményeknek, és olyan jelentős beruházást igényelne, amelyet a szerkezete nem bírna el.
Ami azonban az ingatlanfejlesztők érdeklődését felkeltheti, az az, hogy a telekhez egy nagy parkoló is tartozik, ahol akár lakásépítésbe is foghatnak.
A nyilvános értékesítésre várhatóan a következő hetekben kerül sor.
