Csercsa Balázs az Indexnek adott interjújában súlyos vádakkal illette Magyar Pétert és a párt elnökségét alkotó gárdát. Elmondása szerint vidéki keresztény közegből érkezik, korábban civil és szociális területen dolgozott, a Tisza kezdetét pedig friss szellőnek, a valódi rendszerváltás reményének látta. Ezért először önkéntesként, majd később szakpolitikai vezetőként csatlakozott, ő állította össze a párt egyházpolitikai programját is.

Csercsa a lapnak elmondta, hogy éles különbséget tesz a Tisza közössége és a Tisza Párt között: szerinte a több ezer lelkes önkéntes jóhiszemű, a formális párt tagsága azonban nagyon szűk, mintegy 20-30 főből áll, ami állítása szerint olyan, mint egy zárt elit, amely a saját érdekeikért és meggazdagodásáért dolgozik, miközben az önkénteseket kihasználja.

Azt állítja, sorra nem teljesülnek Magyar Péter ígéretei, felülről irányítják a Tisza-szigeteket, szigorú pártutasítások szerint. Úgy látja, nincs valódi alulról szerveződés, ehelyett az önkéntesek feladatokat kapnak, válaszokat és támogatást viszont alig.

Magyar Péterről azt állítja, hogy amikor a valódi arcát mutatja, akkor lekezelő, autokratikus és agresszív, a közösségben pedig az ő véleménye kötelező érvényű. Hozzátette, elmondása szerint sok körzetben már előre eldöntötték a jelöltállítást, a választást pedig eljátszották.

Arról is beszélt, hogy a programalkotásnál és az Európai Néppárttal való viszony esetében létezik egy kampányszerű, kifelé kommunikált program, azonban a belső, valós szándékok sokszor mást mutatnak, példaként hozza az egyházpolitikát, az oktatást, az esélyegyenlőséget, a gazdaságpolitikát, valamint az uniós konvergenciaprogram körüli kapkodást.

Csercsa Balázs január 20-án jelentette be Facebook-posztjában, hogy ott hagyja a Tisza Pártot.

Orbán Viktor Gyurcsány-idézettel reagált, Magyar Péter perrel fenyeget

Hazudtak reggel, éjjel meg este – így reagált Csercsa Balázs interjújára Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Magyar Péter az interjúra azt reagálta, szerinte „egy a TISZA-ból sértődés miatt kiugrott önkéntest állással kínáltak meg, és cserébe visszamondatták vele a Fidesz által korábban szó szerint megírt propagandahazugságokat.”

A Tisza Párt elnöke szerint Csercsa Balzás önkéntesként dolgozott az egyházügyi munkacsoportban, az ott folytatott munkája pedig rengeteg kivetnivalót hagyott maga után, ezt követően jelentkezett országgyűlési képviselőnek, ennek kapcsán ő maga hallgatta meg őt.

„Rögtön nyilvánvaló volt, hogy alkalmatlan lenne a feladatra, többek között azért, mert a TISZA álláspontjával teljesen ellentétes álláspontot képviselt több fontos területen.” – tette hozzá. Hangsúlyozta, szerinte nem ő az első és valószínűleg az utolsó áruló sem, Csercsa Balázs és az Index ellen pedig megteszik a szükséges jogi lépéseket.