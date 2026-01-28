Kigyulladt a Francia-Alpok egyik legelőkelőbb szállodája, a Vilmos herceg által is nagyon kedvelt Grandes Alpes. A lángok az épület padlásán csaptak fel és a közeli faépületekre is átterjedtek. Szerda reggel mintegy 115 tűzoltó küzdött még a lángokkal. A mentőszolgálat szóvivője szerint mintegy 100 embert evakuáltak a Grandes Alpes szállodából.
A terjedő tűz miatt további 200 embert a szomszédos Lana Hotelből is ki kellett menekíteni, mivel a füst és a parázs arra az ötcsillagos üdülőhelyre is átterjedt.
A síközpont, ahol a szálloda kiégett, Európa egyik legdrágább üdülőhelye, ami David és Victoria Beckham, Robbie Williams és a nemrég elhunyt Brigitte Bardot kedvencei közé tartozott. De Vilmos herceg és Katalin hercegnő is előszeretettel járt ide üdülni – írja a The Sun.
Szilveszteri tűzvész: már 2024-ben is lángolhatott a mennyezet a svájci bárbanItt a fordulat a Crans-Montana-i szilveszteri tragédia ügyében: a nyomozók elé került dokumentumok szerint a Le Constellation klubban már 2024-ben is tűz üthetett ki, ráadásul szintén a pezsgős üvegekhez erősített torta tűzijátékoktól. Megdőlhet a tulajdonosok védekezése?
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!