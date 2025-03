Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója a Macronomx konferencián a tőzsde fontosságával kapcsolatban kiemelte, hogy a magyar BUX és BUMIX indexek a világ legjobb teljesítményét nyújtotta, több mint 80 százalék feletti növekedéssel.

Felidézte, hogy az elmúlt időszakban több terv is születetett az Európai Unió versenyképességének erősítésére, ennek ellenére az Egyesült Államokban háromszoros mértékben nő a lakosság megtakarítása az európai szinthez képest, miközben Európában többet tesznek félre az emberek.

Ez pedig a tőzsdézés miatt alakult ki.

Végh Richárd szerint az a kérdés, hogyan lehet rávenni az európai embereket, hogy fektessenek be a tőkepiacokra. Kiemelte, ez az oka annak, hogy innováció, a technológiai szektor az Egyesült Államok felé veszi az irányt.

A BÉT elnöke szerint ez a tőkeigény a magyar vállalkozásokra is igaz, így érdemes kereskedniük a tőzsdén, így még több hitelt tudnak akár felvenni, még nagyobb lesz a tűzerejük.

Elmondta a Macronomx Gazdaság Napja című konferenciáján azt is, hogy tavaly 38 új társaság lépett fel a magyar tőzsdére.

Ahogy arról beszámoltunk, óriási pénzpumpát jelentett be szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén a Puskás Arénában Orbán Viktor miniszterelnök. 2024-hez képest több mint 1700 milliárdos injekciót kap a magyar gazdaság, amit a hazai kkv-kon keresztül visznek be a vérkeringésbe. Az MKIK-val egyetértésben a kormány is az egyszerűsített adózásban és az átlátható bürokráciában hisz, ezért júniusban kormoly változások jöhetnek a kkv-k életében a kormányfő szerint.

„Három háború év van a hátunk mögött, 2021-hez képest plusz 400 milliárdot pumpáltunk bele a kkv-re. Most pedig azt tervezzük, hogy 2024-hez képest 1730 milliárd forinttal több pénzt pumpálunk bele a magyar gazdaságba a kkv-kon át, ez majd 50 százalékos növekedés" – jelentette be.

„Fontos látni azt is, hogy zajlik a technológiai váltás, ha nem tartunk lépést, lemaradunk. Ez az egyik oka, amiért nem mondhatunk le a külföldi tőkeberuházásokról sem, azokat kell idehozni, amik ebben a technológiai váltásban segítik az országot. Azok a külföldi beruházások üdvözlendők, amik ezt idézik elő" – mondta.