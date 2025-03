Az infláció központi kérdés, minden 2025-ös gazdasági célunkat alapjaiban érinteni fogja – erősített meg Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a Macronomx Gazdaság napja rendezvényén Varga Mihály jegybank elnök néhány órával korábban elmondott gondolatait.

Előadásából kiderült az is, hogy bár Európa elvesztegette a 2010-es évtizedet, de Németország új gazdasági, védelmi ipari bejelentései pozitív hatással lehetnek hazánkra is. Az MNB alelnöke szerint a 800 milliárd eurós védelmi ipari beruházások finanszírozása miatt emelkedni kezdtek az európai hozamok, így erősödtek a magyar piacok is, amivel együtt járt a térségünk devizáinak és tőzsdéinek az erősödése is.

Ezer szállal kötődünk Németországhoz, és eddig a német gazdaság gyengülése fogta vissza a magyar növekedést, dacára a belső fogyasztás erősödésének. Virág Barnabás szerint

elvesztegettük a 2010-es évtizedet, amikor negatív finanszírozási költségek mellet tudtak az európai országok forráshoz jutni.

Hiába lesz béke, az európai gazdaságnak nincs visszaút 2019-be, mert meghatározó technológiában akkora előnyre tett szert Kína, amit már nem lehet behozni – fogalmazott. Ugyanakkor, ha Németország növekedési pályára lép, Magyarország azt még nagyobb lendülettel követi.

Az inflációt tartósan alacsonyan kellene tartani, figyelmeztetett. Hangsúlyozta, a szolgáltatószektorokban nagyon lassan következett be, nagyon magasan maradtak az inflációs ráták, amit az élelmiszerár-emelkedés csak erősített.

A Magyar Nemzeti Bank belső elemzése szerint a globális élelmiszerárak esetében másfél-két év egy ciklus, de a jelenlegi áremelkedés végét még nem látjuk. Az infláció központi kérdés, minden idei célunkat érinteni fogja – magyarázta az MNB alelnöke, majd hozzátette: ennek megfelelőn kell a monetáris politikát alakítani.

Az inflációt minél gyorsabban közelebb kell vigyük a 2023-24-es csökkenő szinthez, megint a csökkenő pályát célkeresztbe tartani, utána tudunk a kamatpolitikával foglalkozni

– fogalmazott Virág Barnabás.

Nincs még árfolyampolitika?!

Varga Mihály jegybankelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági Évnyitóján tartott délelőtti előadásában elmondta, az árstabilitás a 2025-ös év megnyerésének a kulcsa. Arra is figyelmeztetett, hogy az összes 2025-ös makrogazdasági célra hatással lesz az infláció, ezért kulcskérdés a stabilitás fenntartása.

Egyébként, ahogy Varga Mihály, úgy Virág Barnabás sem beszélt a forint hektikus árfolyamáról, és annak stabilizálásról.