Szép számmal vannak kereskedelmi forgalomban földbe ásható túlélőkapszulák különböző méretekkel, de a legtöbb jellemzője a szakértők szerint, hogy ellenállók földrengésekkel, tornádókkal és cunamikkal szemben is, de biztonságos menedéket nyújtanak esetleges háborús csapás alkalmával is – írta meg a Dívány.

A japánoké apró és praktikus, a németeké egy csőtermék, a henger alakú kapszulák egyben alternatív otthonként is felfogható búvóhelyek. A cső átmérője 3 méter, hossza pedig maximum 12 méter lehet.

Az Egyesült Államokban a puritán, mindössze 6000 dollárba kerülő minibunker és az egymillió dolláros földalatti luxuslakosztályra emlékeztető menedékek is megtalálhatók. Ők már arra is ügyelnek, hogy magas is legyen a földalatti bunkerük, amelyek bármilyen pénztárcára szabva elérhetők.

Íme egy példa: