Kiderítette a Blikk, hogy a Budapesten forgató Angelina Jolie hol lakik, amíg nálunk tartózkodik. Míg 13 évvel ezelőtt egy városszéli luxusvillában lakott, addig most a Budai Vár szomszédságában található ingatlant választott.

Az ingatlan több mint 200 négyzetméteres, három hálószobás, a bérleti díja pedig 5000 euró, tehát körülbelül 2 millió forint havonta.

A lap szerint a munkatársak éjjel-nappal a lakók rendelkezésre állnak, szinte bármilyen kívánságukat teljesítik, és az épületben korlátlan spa és wellness-szolgáltatás is rendelkezésre áll. A medencén mellett masszázs és szauna is a lakók feltöltődését szolgálja, továbbá az edzőtermet is használhatják. Takarítást, mosást is lehet kérni, valamint szobaszerviz is segíti a lakókat abban, hogy a lehető legnagyobb komfortban, luxusban, de mégis a saját lakásuk magányában tudják élni a mindennapokat. A zavartalan nyugalomért a biztonsági szolgálat felel.

Angelina Jolie az operaénekes, Maria Callas t alakítja az éppen készülő filmjében, október vége óta forgat Budapesten. A színésznő múlt héten nézőként látogatott el az Operaházba, ahol Verdi Rekviem című művét tekintette meg.