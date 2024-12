A vállalat januártól One márkanév alatt értékesíti távközlési szolgáltatásait: ismét díjkorrekciót alkalmaz, azonban jövőre is farag az inflációból. Közben minden korábbit meghaladó árbevételről számolt be a 4iG a harmadik negyedéves gyorsjelentésében, így láthatóan jól fizet a Vodafone bekebelezése cégcsoportnak.