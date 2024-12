Azt eddig is mindenki tudta a 4iG-ról, hogy képes sikeres akvizíciók végrehajtására, most pedig az fog kiderülni, hogy a konszolidációs körbe bevont vállalatok átszervezésére, illetve működtetésére is képes, mondta egy hétfői háttérbeszélgetésen – értékelve a társaság legfrissebb, harmadik negyedéves jelentését – Fekete Péter, a vállalatcsoport vezérigazgatója.

A 4iG a tervek szerint folytatja a külföldi terjeszkedést, elsősorban a Nyugat-Balkáni térségben, ennek a folyamatnak az egyik lépése kézzelfogható közelségben van: leányvállalatot alapítottak Észak-Macedóniában, a cél az ottani piacra való belépés, lehetőleg már 2025-ben.

Közben a cég itthon sem pihen, zajlik a meghirdetett transzformációs program, amelynek legfontosabb része, hogy januártól ONE márkanév alatt nyújtja a cég a lakossági és vállalati telekommunikációs szolgáltatásait, az ismert brandeket (Digi, Vodafone) pedig kivezetik.

Néhány fontosabb adat a 4iG-ről

részvénypiaci kapitalizáció: 237,5 milliárd forint

nettó adósságállomány: 830 milliárd forint

nettó adósság/EBITDA mutató: 3,9

2024-es részvényárfolyam változás: 0,6 százalék

A vállalatcsoport a harmadik negyedévet rekord árbevétellel és EBITDA-val zárta, előbbi meghaladta a 180 milliárd forintot, utóbbi pedig az 59 milliárdot. (Jelenleg a telekommunikációs szegmens biztosítja a 4iG csoportszintű árbevétele 87 százalékát.)

Kép: Economx

Nettó eredmény soron 4,3 milliárd forintot ért el a harmadik negyedévben a 4iG, néhány számviteli korrekció és átértékelődés miatt azonban ez 2,8 milliárd forintos veszteségbe fordul az IFRS módszertan alapján. A legnagyobb ilyen tétel (2,7 milliárd forint) a Vodafone vételár-allokáció értékcsökkenésre gyakorolt negatív hatás volt. A vezérigazgató szerint a nettó profit alakulása kevésbé lényeges és elég sok benne a zaj, részvényesi szempontból sokkal inkább az EBITDA a meghatározó.

Fekete Péter a menedzsment néhány várakozásáról is említést tett:

idén 200 milliárd felett alakulhat a csoportszintű EBITDA

a ONE rebranding költségek nagy részét az idei negyedik negyedéves költségek közt mutatják ki

2025-ben a nettó eredmény pozitív lesz

a szinergiák kiaknázása és a hatékonyság javulása igazából jövőre és 2026-ban lesz látványos

Utóbbira jó példa a Digi Magyarország 2022-es megvásárlása, amely óta 28 százalékos bevétel és 54 százalékos EBITDA növekedést sikerült elérni (a legutóbbi 4 negyedév gördülő adataival összehasonlítva). Csak egy példa a szinergiákra: a Vodafone, a Digi és az Invitech szolgáltatásait (b2b és b2c) már összevonva értékesítik.

Szintén elhangzott, hogy a 4iG megjelenne a nemzetközi kötvénypiacon kibocsátóként, ennek érdekében jövőre kezdik el az egyeztetéseket a három nagy hitelminősítő egyikével. Észak-Macedónia ugyan nem nagy piac, ahova ha sikerül belépni, a harmadik számú szereplő lesz a ONE (telekommunikációs és IT szolgáltatóként).