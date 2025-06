Lenne min spórolni a BKV-nál – mondta a Népszavának Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője. Szerinte közlekedési cég 20-30 éve megkövesedett régi struktúrában működik, bőven lenne lehetőség hatékonyságnövelésre. A Budapesti Közművek szerinte nem a főváros anyagi helyzetéhez illeszkedően gazdálkodik. 2023 nyarán 45 miniszteri felszereltségű szolgálati autót béreltek, azóta is darabonként közel félmilliót fizetnek értük havonta. Ezenfelül ott vannak a jutalmak, amit a fővárosi cégvezetők által kapott 40 százalékos prémium felett osztogatnak a BKM-nél – sorolta. Tavaly 120 milliót fizettek ki erre a vezetőknek.

Vitzéy Dávid hozzátette, komoly cégvezető ebbe a káoszba a választások előtt 10 hónappal nem fog úgy jelentkezni, hogy ne kapjon egyértelmű jelzést arra, hogy komolyan számítanak rá, bírja a főpolgármester, az egyik vagy akár több frakció támogatását.

A városvezetés már annyiszor kiáltott farkast, hogy most sokan nem hiszik el, hogy valóban csőd közelbe jutott Budapest.

A kormánnyal való keddi egyeztetésen nem voltunk ott – emlékeztetett Vitézy Dávid, akiben erős szkepszis van azzal kapcsolatban, hogy a kormány majd kisegíti a fővárost.

Ha a város megkapja az azonnali jogvédelmet és a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perek valamelyikében is sikert ér el és az államkincstár ki is fizeti a megítélt összeget, akkor jóval kisebb lehet a hiány – utalt az 50 milliárdos összegre. De ez csupán azt jelenti, hogy a fizetésképtelenség nyár helyett ősszel jön el. Ezért is lenne szükség a kormánnyal való egyezségre.

Eddig tudomásom szerint nem merült fel, hogy bármely fővárosi közszolgáltatást átvenné a kormány – tette hozzá Vitézy Dávid, aki szerint, ha bárkinek eszébe jutna, hogy a BKV-t, vagy a BKK-t állami kézbe vegyék és a MÁV-hoz csatolva Lázár János miniszteri felügyelete alá helyezzék, akkor minden tőle telhetőt el fog követni, hogy ezt megakadályozza.

A főpolgármester egyelőre hisz a kormánynak, így én sem lehetek pesszimista.

Vitézy Dávid fenntartja azt a javaslatát, miszerint be kell jelenteni, hogy nem fizetik többet az MVM és a MOL számláit, hiszen az állami, állam közeli mamutoknak tavaly külön-külön 300 milliárdos profitja volt. Elbírnák.

A kérdés inkább az, hogy meddig érdemes arra várni, hogy tárgyalásos úton elérhető a megállapodás.

Az egyetlen közszolgáltatás, amin érdemben spórolni lehet, illetve alkalmas az erőmutatásra az a közösségi közlekedés. Ez viszont erős érdeksérelemmel járna a budapestieknek.

Én ma nem látom kivitelezhetőnek a drasztikus kapacitásszűkítést. A szakszervezetektől tudható, hogy a dolgozók sem feltétlenül akarják egyedül hátukra venni a város ügyét. Nem biztos, hogy jó, ha besétálunk abba a csapdába, hogy mi állítjuk le a buszokat. A tíz perces leállásnak sem volt különösebb hatása.

Vitézy nem fogadná el a főpolgármester-helyettesi pozíciót, ha mégis kineveznék, akkor azonnal lemondana.

Tavaly több szavazattal vesztettem el a főpolgármester-választást, mint amennyivel Tarlós István annak idején megnyerte. Ezt a legitimációt nem áldozom fel egy kormánypárttól jött kinevezés oltárán – fogalmazott. Vitézy Dávid rámutatott, a 2029-es önkormányzati választás az új kormány harmadik évében lesz, olyan politikai környezetben, amit ma megbecsülni sem tudunk.