Javában dolgozik az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) az új KRESZ-szabályozáson, amely az autósok, motorosok és rolleresek mellett a kerékpárosokra vonatkozóan is számos újdonságot tartalmaz. Az Index összegyűjtötte, milyen rendelkezések vonatkoznak a biciklisekre a tervezetben, amelyet nemsokára társadalmi vitára bocsátanak.

Sebességkorlátozás

A tervek szerint lakott területen kívül sisak nélkül legfeljebb 40 kilométer per órával, sisakkal legfeljebb 50 kilométer per órával lehet majd kerékpározni. Járdán maximum 10 kilométer per órával lehet biciklizni, ha nincs kerékpárút vagy kerékpársáv, és nem zavarják a gyalogosokat. A gyalogosoknak és kerékpárosoknak fenntartott szakaszokon 25 kilométer per óra lenne a rájuk vonatkozó sebességhatár.

Gyalogátkelők

Jelenleg a zebránál le kell szállni a bicikliről és áttolni, az új KRESZ szerint azonban lassan haladva át is lehetne tekerni az átkelőn. Bevezetnék ugyanis az úgynevezett „10/10-es” szabályt, amelynek a lényege, hogy a gyalogátkelőhely tízméteres körzetében már csak maximum 10 kilométer per órás sebességgel lehetne közlekedni kerékpárral és 10 kilométer per órás sebességgel át is lehetne hajtani a zebrán.

Járdahasználat

Amennyiben nem zavarják a gyalogosokat, a kerékpárosok használhatják a járdát is. Hivatalosan ezt ott tehetik meg, ahol ezt a helyi útkezelő vagy az önkormányzat külön nem tiltotta meg és nincs kerékpáros út vagy sáv, esetleg annak rossz az állapota.

Kerékpárutak

Ezek megmaradnak, viszont nem lesz kötelező használni őket. Ha valaki úgy ítéli meg, hogy a kerékpárút nincs abban az állapotban, hogy használni lehessen, vagy lakott területen belül a kerékpáros úgy véli, hogy biztonságosabb neki az úttesten, akkor választhatja ezt a lehetőséget is. Ebben az esetben nem lesz büntethető.

Úttesthasználat

A leendő szabályozás kimondja, hogy az úttest jobb szélétől számított egy méter széles útfelületet vegyes használatú sávrésznek neveznék. Ezzel megerősíthetik azt az előírást, mely szerint a kerékpárosok, gyalogosok és más, jellemzően egy nyomon haladó járművek az úttest jobb szélére húzódva közlekedhetnek. A kötelező oldaltávolság is rögzítve lenne: előzésnél a tervezet szerint 50 kilométer per óra sebességig egy métert, ennél nagyobb sebességű elhaladásnál viszont legalább másfél métert kellene tartani mellettük.

Bukósisak

14 év alatt, illetve a sportkerékpárosok részére – akik versenyengedéllyel rendelkeznek – kötelezővé tennék a bukósisak használatát.

Alkoholfogyasztás

Egy bizonyos mértékig tolerálja az új KRESZ az alkoholfogyasztást: 0,8 gramm per literes véralkohol vagy 0,4 milligramm per literes légalkoholérték alatt nem büntetne a rendőr, ha a vezető közlekedésre alkalmas állapotban van.