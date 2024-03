Az úgynevezett háromezres határozatoknak egyedül a darabszáma ismerhető meg közérdekű adatigényléssel. Ezeket azért hívják „háromezresnek”, mert négyjegyű sorszámuk egységesen hármassal kezdődik.

A számokból kiderül, hogy az Orbán-kormány ciklusról ciklusra haladva egyre több adatról véli, azok nem tartoznak a nyilvánosságra:

A 2010-2014-es kormányzati ciklusban 72 ilyen döntés született,

2014-2018 között már 96,

a 2022-ben véget ért ciklusban pedig már bőven 100 feletti volt a háromezres döntések száma.

A háromezres határozatok a törvény szerint nemzeti minősített adatoknak számítanak, 10, 20, vagy a „Szigorúan titkos!” pecsét ráütésével 30 évre is titkosíthatóak. Utóbbi minősítés ráadásul kétszer is meghosszabbítható, így az abban foglaltak akár 90 évre is elzárva maradhatnak a nyilvánosság elől - írja a hvg.hu.

Ezekben a dokumentumokban hadititkok, nemzetbiztonságot érintő információk lehetnek, amelyek nyilvánosságra kerülése veszélyeztetheti Magyarország érdekeit. De minősítéssel védhető a törvény szerint „Magyarország gazdasági tevékenysége” is, ami már elég tágan értelmezhető.

Tavaly 28 ilyen határozatot hozott a kormány, néggyel többet, mint tavaly előtt, de a rekordév a 2021-es 38 darabbal.