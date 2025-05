Lakossági jelzések érkeztek a törökszentmiklósi katolikus temetőből, egy rendkívül félelmetes, szinte rendszeres jelenségről, miszerint egy ismeretlen férfi, közszemérmet megbotránkoztató viselkedésével, fák mögé rejtőzve félemlíti meg bizonyos időközönként, a szeretteiket meglátogató idősebb néniket.

Sokan már nem is mernek kimenni a temetőbe, mert nem tudják a férfi mikor bukkan fel legközelebb.

Valójában két – egy idősebb és egy fiatalabb – férfiról szólnak a beszámolók. Az elmondások alapján nem most kezdődtek ezek az esetek, elképzelhető, hogy akár 10 éve is zajlik mindez, amire most a törökszentmiklósi Rendépítők közössége hívta fel a média figyelmet – írja a szoljon.hu

A nemrég alakult szervezet a kéri helyiek segítségét az illető(k) kilétének megállapításához. Fontos figyelmeztetésként hozzáteszik: senki ne próbáljon önbíráskodni, mert könnyen előfordulhat, hogy egy ártatlan személyt vádolnak meg, aminek megszégyenítés vagy akár fizikai bántalmazás is lehet a következménye.