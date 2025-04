A nagy sikernek örvendő rendszert most Solymáron és Pilisszentivánon vezetik be, hiszen ezekben a városokban, az utóbbi időkben szinte már elviselhetetlenné vált a reggeli forgalom.

A dugókat főleg azok az autóval érkező szülők okozzák, akik a várakozni tilos táblák ellenére az iskola bejáratánál megállva kiszállnak az autóból, hogy elköszönjenek a gyermeküktől – írja a hvg.hu.

A helyzet javítására a helyi önkormányzat bevezeti az úgynevezett Kiss & Ride rendszert, amely a Puszi és Pá fordítást kapta.

Ennek megfelelően 2025. április 28-tól az iskolák közvetlen közelében csak arra az időre szabad megállni, amíg az iskolába érkező gyermek kezében a táskával kiszáll a kocsiból.

A szülő tehát nem hagyhatja el az autót, és köteles a gyermek kiszállását követően azonnal tovább hajtani. Az intézmények emiatt arra kérik a családokat, hogy az otthoni elindulásnál inkább az utastérbe helyezzék el a gyermekek táskáit, a csomagtartó helyett.

Természetesen előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor a szülőnek ki kell szállnia a kocsiból, azonban erre csak akkor van lehetőség, ha a bejárattól távolabb, szabályosan leparkol. A rendszer bevezetésénél a helyi polgárőrség és rendőrség is segédkezik, a változásokról pedig többféle csatornán keresztül is értesíti a helyieket az önkormányzat.

A szomszédos Pilisszentivánon az iskola közelében hasonló Kuss und Tschüss rendszert vezetnek be a mai naptól, melynek gyakorlati megvalósítását a helyi településőrök segítik.

Magyarországon 8 évvel ezelőtt helyezték ki az első K+R táblákat egy angyalföldi iskola közelében, és azóta országszerte több helyen vezettek be hasonló rendszert.