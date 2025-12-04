Baleset miatt áll a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya-Óváros kihajtó előtt, az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte az Útinform csütörtök reggel.
Azt írták, hogy
a torlódás már legalább 7-8 kilométeres, aki teheti, már Bicskénél vagy Óbaroknál vagy a 48-as kilométernél, a Szárliget csomópontnál az 1-es főút felé kerüljön.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy összeütközött egy kisteherautó és egy tréler.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!