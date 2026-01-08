A pedagógus-béremelés 2026-ra tervezett újabb üteme körül egyre több a bizonytalanság, erre reagálva a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) aktívabb szerveződésre buzdítja a tanárokat – írja az Eduline.hu.

A szakszervezet szerint a jogszabályi környezet annyira hézagos, hogy megfelelő érdekképviselet nélkül a pedagógusok kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek, és akár az is előfordulhat, hogy a meghirdetett béremelésből egyesek semmit sem érzékelnek majd.

Nem minden tanárnak emelkedik 10 százalékkal a bére

Nagy Erzsébet, a PDSZ választmányi tagja egy közösségi oldalon közzétett videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy a béremelést szabályozó rendelet csupán intézményi szinten ír elő átlagosan 10 százalékos illetménynövelést. Ez azonban nem jelent automatikus, minden pedagógusra egységesen kiterjedő emelést.

A jogszabály mindössze a pedagógus-fokozatokhoz tartozó minimális és maximális béreket rögzíti, a kettő közötti sáv pedig rendkívül széles. Így előfordulhat, hogy egyes pedagógusok jelentős emelést kapnak, míg másoké változatlan marad.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a teljesítményértékeléshez kötött bérelem továbbra is elkülönítve szerepel, noha a törvény szerint az is az illetmény része. A PDSZ értelmezése szerint ez reálérték-csökkenéshez vezethet, és tovább növeli az átláthatatlanságot. A szakszervezet szerint a jelenlegi szabályozásból egyáltalán nem derül ki előre, ki mekkora emelésre számíthat, ami komoly bizonytalanságot teremt az ágazatban.

Ezért a PDSZ a helyi szakszervezeti csoportok megalakítását szorgalmazza. Egy ilyen csoport létrehozásához már három pedagógus is elegendő, a megválasztott képviselő és helyettese pedig munkajogi védelemben részesül. Ez a védelem – felmentés, felmondás vagy munkakör-módosítás esetén – valódi tárgyalási pozíciót biztosíthat az érintetteknek, és lehetőséget ad arra, hogy a béremelés szempontjairól még a döntések előtt egyeztessenek a munkáltatóval.

A szakszervezeti jelenlét az ellenőrzés szempontjából is kulcsfontosságú. A pedagógusoknak joguk van tudni, hogy az intézményi szinten előírt 10 százalékos emelés valóban megvalósult-e. Amennyiben az intézményben a szakszervezeti tagság eléri a 10 százalékot, a munkáltató jogszabályi kötelezettsége a konzultáció. A PDSZ arra is emlékeztet: a saját béradat nem minősül titkos információnak, így az érintettek megoszthatják egymással, ami alapfeltétele az esetleges jogsértések feltárásának.

Nagy Erzsébet arra is figyelmeztetett, hogy szerveződés hiányában a pedagógusok csak a kinevezések kézhezvételekor, január végén szembesülhetnek a számukra kedvezőtlen döntésekkel. Példaként a szakképzést említette, ahol bértábla hiányában a keresetek nagyrészt munkáltatói döntésektől függenek, és súlyos béraránytalanságok alakultak ki. A PDSZ szerint ez intő jel lehet a köznevelésben dolgozók számára is. A szakszervezet minden technikai és jogi segítséget megad a helyi csoportok megalakításához, de hangsúlyozza: az idő szűkös. A következő hetek döntőek lehetnek abban, hogy a pedagógusok mennyire tudják érvényesíteni érdekeiket a 2026-os béremelés során.