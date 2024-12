Orbán Viktor advent utolsó vasárnapján sem lassít, hamarosan ismét megszólal

A kormányfő a szombati nemzetközi sajtótájékoztatón is sokat foglalkozott a vendégmunkások kérdésével, és erről posztolt most a közösségi oldalán is. Este pedig a köztévében ad évértékelő interjút a miniszterelnök.