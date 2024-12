A magdeburgi tragikus események, a péntek késő esti terrortámadás kommentálásával indította szokásos év végi nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor. A miniszterelnök szombat délelőtt kezdődött beszédében elmondta: együttérzését fejezi ki a legutóbbi németországi terrorcselekmény áldozatainak családjai felé. (A történtekről ITT írtunk bővebben.)

Orbán Viktor azt is megjegyezte: illendő még két-három napot várni a politikai következtetések levonásával, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ezek a jelenségek csak azóta léteznek Európában, amióta migrációs válság van, és igenis van összefüggés szerinte a migráció és a terrorcselekmények között, hiába tagadják máig sokan ezeket az összefüggéseket. Azaz Magyarországnak ki kell tartania amellett, hogy nem szabad engedni az átalakulást olyan világgá, amiben ilyesmi megtörténhet.

A kormányfő továbbá mindenekelőtt áldott, békés, boldog karácsonyt, valamint sikerekben és egészségben gazdag új esztendőt kívánt mindenkinek.

A miniszterelnök „elszigeteltségben”

Orbán Viktor Magyarország soros uniós elnökségét is értékelte, amelyről kifejtette, hogy sok munkát tettünk bele, aminek meg is lett a gyümölcse: az unióban egybehangzóan sikeresnek ítélték meg. Ehhez kapcsolódóan tréfásan a miniszterelnök azt is megjegyezte, hogy olyan elszigeteltséget még életében nem látott, mint az elmúlt fél évben, utalva arra, hogy a világ vezetői sorra tiszteletüket tették hazánkban.

Ugyanakkor az orosz-ukrán háborús helyzetben nem volt túl sok mozgástere a magyar uniós elnökségnek, pláne, hogy Orbán Viktor megítélése alapján háború ügyileg súlyos és mély érdekkülönbség uralkodik az unióban, miután a többség szerint az ukrán háború Európa háborúja is – vonta le a következtetést a magyar kormányfő, aki elmondta: a magyar álláspont nagyon nem ez.

Ám azt jelentős sikerként könyvelte el, hogy a magyar elnökség idején bővülhetett a schengeni övezet Romániával és Bulgáriával, így például jövőre a 12 helyett 22 határátkelőhely lesz Románia és Magyarország között, ráadásul az eddig itt állomásozó határőröket átvezényelhetik.

Az európai versenyképesség romlásával kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott: Európa hozzájárulása a világgazdasághoz évről évre csökken. A magyar elnökség feladata az volt, hogy versenyképességi paktumot hozzon létre, amelynek értelmében a következő félévben, határidőkhöz kötve ki kell jelölni, hogy melyik tagországnak mi a feladata, hogy a versenyképesség csökkentését megállítsuk.