Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn, a közösségi oldalán megosztott videójában közölte:

a nyugdíjasok 30 ezer forintos, több címletből álló, papíralapú utalványt kapnak, amelyet őszig kézbesítenek az érintetteknek.

Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata az időseknek tervezett vásárlási utalványok hírére reagálva

a nyugdíjkorrekciós törvény kidolgozását és a vegyes indexálás visszaállítását követeli.

A tagozat szerint

a kisebb ajándékok,

választások előtti megalázó alamizsna helyett

tartós méltó nyugdíjakra,

korszerű nyugdíjrendszerre

és megfelelő egészségügyi ellátásra szorul a hazai nyugdíjas társadalom.

Juhász László, a tagozat vezetője a szervezet közleménye szerint úgy fogalmazott: „csepp a tengerben, körülbelül ennyit ér az alamizsnának is beillő egyszeri 30 ezer forintos utalvány, amivel megpróbálja befogni az elszegényedett nyugdíjasok száját a kormány, miközben a teljes nyugdíjrendszer alapjaiban elhibázott, igazságtalan és korszerűtlen”.

Szerinte a legfeljebb néhány vásárlás kiegészítésére való utalvány összege – amely a kisnyugdíjasoknak kétségtelenül jól jön – az év többi részében nem oldja meg az idős emberek egyre súlyosabb megélhetési problémáját.

A tagozat több alkalommal konkrét, kidolgozott írásos szakmai javaslatot is letett a döntéshozók asztalára azt kérve, hogy kezdjenek el közösen kidolgozni egy az inflációt, a béremelést és a most nyugdíjba vonulók anyagi ellátásának mértékét is kiszámíthatóan követő rendszert, ám a címzettek még csak válaszra sem méltatják leveleiket. Juhász László úgy véli, ha a kormány a választási kampányában osztogatni akar, akkor utalvány helyett törvényben rögzített méltó megélhetési rendszert adjon a nyugdíjasoknak. Ezzel ugyanis régóta tartozik a tisztes munkában megöregedett embereknek – szögezte le.

Gulyás Gergely a Kormányinfón szerdán a nyugdíjasok 30 ezer forintos utalványáról szólva jelezte: azért nem a korábban felvetett, kártya alapú élelmiszeráfa-visszatérítést kapják az idősek, mert az idősügyi szervezetek azt kérték a kormánytól, hogy - szemben a korábbi elképzelésekkel - a lehető legegyszerűbb megoldást válasszák. Arra, hogy miért kap mindenki azonos összeget, úgy reagált: függetlenül attól, hogy kinek mekkora a nyugdíja, az áremelkedés mindenkit érint, tehát a támogatás is mindenkit megillet.

Megjegyezte azt is:

az utalvány nem csak élelmiszerre lesz elkölthető, a felhasználás részleteit tartalmazó rendelet hamarosan megjelenik.

Az egyszeri 30 ezer forintos utalvány mindenesetre kevesebb, mint a becslések szerint havonta 10-15 ezer (vagyis éves szinten akár 120-180 ezer) forintos megtakarítással is kecsegtető, Orbán Viktor által belengetett áfa-visszatérítés. Számítások szerint ha a 2 millió öregségi nyugdíjas és 400 ezer más nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy mind megkapja ezt az egyszeri juttatást, az a költségvetésnek 72 milliárd forintjába kerülhet, eltekintve a vásárlásokból befolyó áfa-bevételek hatásától.