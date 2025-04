Az NNGYK még korábban arról írt, hogy egy 52 éves nő a súlyos, vérzéses lázzal járó betegséget Indonéziában kaphatta el. A lappangási országban tartózkodott az ázsiai országban, ott akvirálták a fertőzést.

Most azonban egy újabb rossz hírt közölt az NNGYK: egy 55 éves férfinál is haemorrhaigás láz megbetegedést diagnosztizáltak, aki szintén Indonéziában tartózkodott a lappangási idő során, Bali szigetén. A laboratóriumi vizsgálatok ebben az esetben is kimutatták a betegben a Dengue vírust.

A feol.hu a közlemény alapján azt írja, egy 37 éves budapesti nő és egy Pest vármegyei 49 éves férfi is megbetegedett Dengue vírussal.

A vírust csonttörőnek is nevezik, és a szúnyogok terjesztik a trópusi, illetve a szubtrópusi országokban, ahol a malária után a második leggyakoribb fertőzés. Nagyjából 110 országban található a vírust hordozó szúnyog. A vírust azért hívják csonttörőnek, mert ritkább esetben olyan súlyos fájdalmat okoz, mintha a beteg csontjai eltörnének.

A betegség tünetei a láz, a fejfájás, az izom- és ízületi fájdalmak, valamint a kanyaróhoz hasonló kiütések. Ritka esetben akár életveszélyessé is válhat.

Beláthatatlan következményei lesznek, ha nem sikerül megállítani a vírust

