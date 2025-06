Egyes, főként a főbb turisztikai desztinációkat érintő vasúti vonalszakaszokon a megszokottnál több járművet közlekedtet majd a társaság, de olyan intézkedéseket is élesítenek, mint a klimatizált mentesítő motorvonatok előre meghirdetett indítása, vagy a szintén légkondicionált MÁVbuszok menetkészen tartása az ország több pontján is.

A táraság közleményénen kitér arra is, hogy az utasok is hozzájárulhatnak a forgalom zökkenőmentes lebonyolításához azzal, hogy minél többén, minél előbb megváltják elővételben a helyjegyeiket, ugyanis ez alapján tudják a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat. Különösen fontosnak véli a társaság, hogy a csoportok előre jelezzék utazási szándékait, amiben kérik a kirándulásszervezők együttműködését.

A MÁV-csoport hangsúlyozza, az Országos Havariaközpont ezúttal is megerősített ügyelettel készül arra, hogy azonnal be tudjon avatkozni a hosszú hétvégén, ha a forgalmi helyzet vagy valamilyen rendkívüli műszaki ok indokolja azt.

Ami a vonatközlekedést illeti, a következő változások lesznek:

június 6-án pénteki,

június 7-én szombati,

június 8-án az ünnepnapi,

Június 9-én a vasárnapi,

június 10-től ismét a munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.

A várhatóan kiemelt utasforgalomra tekintettel a maximális vonaterősítések mellett előre meghirdetett, klimatizált mentesítővonatok is közlekednek a Balaton északi és déli partjára is.

A részletek a MÁV oldalán olvashatók.