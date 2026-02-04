Magyar Péter a regisztrációs időszak megnyílásával leadta a Tisza Párt jelentkezését az áprilisi választásra, és az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kedden este bejelentette: február 7-én, szombaton mutatják be részletes kormányprogramjukat. A politikus szerint ez egy mintegy 140 oldalas dokumentum lesz, amely mögött minden fejezethez további részletes tervek állnak.

A programban gazdasági, egészségügyi, oktatási, energia- és rezsipolitikai, valamint korrupcióellenes intézkedések szerepelnek. Magyar Péter kiemelte, hogy a Tisza Párt célja egyebek mellett az uniós pénzek hazahozatala, a gazdaság beindítása, az egészségügy talpra állítása, valamint a szociális alapú rezsicsökkentés és a tűzifa áfájának 5ra csökkentése.

Magyar Péter a párt „nemzeti minimumaként” jelölte meg legfontosabb alapelveit: nincs szükség illegális migránsokra, a déli határkerítést fenn kell tartani, a migránskvótákat és -paktumokat el kell utasítani, ahogy a sorkatonaságot is, és Magyarországnak kívül kell maradnia a háborús konfliktusokból.

A párt szakértői között több nevet említett: Kapitány Istvánt és Orbán Anitát a gazdaság, valamint Hegedűs Zsoltot az egészségügy területéről. A közvélemény-kutatások szerint a Tisza Párt 12-16 százalékos előnyt élvez, még korábban erősen Fidesz-párti területeken is - emelte ki az ellenzéki párt vezetője.

A Tisza Párt elnöke leszögezte: 2026. április 12-e után Magyarország nem lesz felelősség nélküli ország.