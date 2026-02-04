Sok év után az idén megint lehetett korcsolyázni a Balaton jegén, de mostanra megváltozott a helyzet. Az enyhébb időnek köszönhetően mindenhol olvadásnak indult a jég – írta az Időkép.

A Balaton felszínét többfelé vékony jégréteg borítja, csakhogy ez a víz mozgásának hatására ide-oda úszkál a tó felszínén, sőt a partokon is. A balatongyöröki mólónál tetemes mennyiségű jég halmozódott fel, miután az összetörezedett jeget a Balaton vize folyamatosan a partra vetette, és végül hatalmas kupacokat képeztek.