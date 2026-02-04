A budapesti traffiboxok csaknem félezer gyorshajtót mértek be az év első hónapjában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán.
A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a telepített traffiboxok januárban
- a II. kerületben 227,
- a III. kerületben 38,
- a VI. kerületben 135,
- a XV. kerületben 37 gyorshajtót mértek be.
Több olyan autós is volt, aki a megengedett sebesség mintegy kétszeresével ment
- tették hozzá.
Az óránkénti 50 kilométeres megengedett sebesség melletti legnagyobb adatot a VI. kerületben mérték:
a Podmaniczky utcában egy sofőr 94 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki
- közölték.
Hangsúlyozták, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket - hívták fel a figyelmet.
