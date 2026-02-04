A budapesti traffiboxok csaknem félezer gyorshajtót mértek be az év első hónapjában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán.

A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a telepített traffiboxok januárban

a II. kerületben 227,

a III. kerületben 38,

a VI. kerületben 135,

a XV. kerületben 37 gyorshajtót mértek be.

Több olyan autós is volt, aki a megengedett sebesség mintegy kétszeresével ment

- tették hozzá.

Az óránkénti 50 kilométeres megengedett sebesség melletti legnagyobb adatot a VI. kerületben mérték:

a Podmaniczky utcában egy sofőr 94 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki

- közölték.

Hangsúlyozták, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket - hívták fel a figyelmet.