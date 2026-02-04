Gyerekkel a hátsó ülésen loptak el a sülysápi bölcsőde parkolójából egy autót, ám az elkövető egy ponton kirakta a gyereket.
A Pest vármegyei település polgármestere számolt be a Facebook-oldalán arról, hogy járó motorral állt az elkötött jármű, benne ült a tulajdonos nagyobb gyermeke, miközben az édesapa néhány percre bement a bölcsődébe.
Amikor visszatért, az autó eltűnt a gyerekével együtt. Horinka László posztja szerint
a tolvaj mintegy 6 kilométert hajtott, mire kitette a bent maradt gyereket az út szélén, és magára hagyta, ő maga pedig kereket oldott.
A figyelmetlen elkövetőt a rendőrség Újszászon fogta el, jelenleg a Nagykátai Rendőrkapitányságon tartják fogva.
Az ügyben nagy értékre elkövetett lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt indulhat eljárás – közölte a városvezető, aki bízik benne, hogy az elkövető megkapja a cselekményéhez méltó büntetést.
