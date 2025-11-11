Ma a köd, pára és rétegfelhőzet a nappali órákban zsugorodik, de helyenként egész nap megmaradhat. Máshol viszont napsütésben bízhatunk. Legfeljebb a ködös tájakon fordulhat elő ködszitálás. A légmozgás nem lesz jelentős. A hőmérséklet délután 12 fok körül alakul – írja az Időkép.

Kedden nem várható fronthatás, de a nyirkos, sokfelé ködös reggeli, kora délelőtti órákban felerősödhetnek az ízületi bántalmak, amelyek a tartósabban ködös keleti és déli tájakon napközben is fennállhatnak.



Itt lehangoltság, rossz közérzet jelentkezhet, viszont az ország nagy részén legalább pár óra kisüt a nap, ami jó hatással lesz a hangulatra.

Szerdán már a szürke, egész nap párás, ködös tájak lesznek túlsúlyban, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időszakokra a nap. Ködszitálás továbbra is előfordulhat. Hajnalban -1 és +6, míg kora délután 5 és 13 fok között alakulhat a hőmérséklet.



Csütörtökön sem jön még lényeges változás, alapvetően borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre van kilátás, csak kevés helyen süthet ki a nap A déli-délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban 0, +5, napközben 6-14 fokra számíthatunk.

Pénteken ismét pára, köd uralja a reggelt, és még több helyen a délelőttöt. Napközben helyenként feltámad a délnyugati szél, ami segít a feloszlatni a ködöt, így itt naposabb időszakokra készülhetünk. Északkeleten kisebb eső, záporok előfordulhatnak késő délután, este. A minimumok 1-7, a maximumok 8-17 fok között alakulnak. Az északi tartósan ködös, felhős tájakon lesz hidegebb, délen melegebb.