Még mindig több mint 500 háztartásban nincs fűtés és melegvíz Kazincbarcikán, ahol hétfő délután leállt a távfűtés.

„Hatalmas mennyiségű vizet vesztett a rendszer, ezért sokkal lassabban indul vissza a fűtés a városban. Mivel a vártnál lassabban töltődik fel a távhő-vezetékhálózat, ezért kollégáink délelőttre prognosztizálják a rendszer indulását, így a radiátorok sem lesznek melegek kora délutánnál hamarabb” - számolt be a legfrissebb hírekről Szitka Péter a Faceboook-oldalán.

A polgármester jelezte, hogy a Barcika Szolg Kft. munkatársai egész éjszaka dolgoztak a távhővezeték meghibásodás javításán. A rendszerből több szakaszt kizártak, ezeken a helyszíneken a helyreállítást akkor tudják megkezdeni, ha a teljes fűtési rendszer újraindult a városban.

Szitka Péter tájékoztatása szerint az általános iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, de a gyermekek felügyeletét szükség esetén biztosítják.

Az óvodákban és a bölcsődékben sincs távfűtés, ezért elektromos fűtőtestekkel, hősugárzókkal biztosítjuk a melegebb hőmérsékletet a gyermekeknek.

A bentlakásos idősellátó helyeken szintén elektromos fűtőtesteket használnak.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a városi kórház átállt a saját fűtési rendszerére, minden kórterem fűthető, a betegek ellátása zavartalan.

A városban szükség esetére még hétfő este melegedőbuszokat, az önkormányzattal közösen melegedőhelyeket készítettek elő. Azonban számításaik szerint várhatóan kedd délutánra hűlnek, illetve hűlnének le 18 Celsius-fokosra a lakások, addigra pedig remélhetően sikerül felfűteni a rendszert.