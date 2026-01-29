Egy kanadai ügyvédi iroda keres egy magyar örököst – tudta meg a Blikk.

Molnár Helén, a kanadai Ontarióban lévő Brantfordban Helen Molnar néven hunyt el 2023. február 3-án, de a halála előtt 10 évvel végrendeletet írt, amelyet megnevezett örökösei, közvetlen hozzátartozói elvesztése után többször is módosított – tudta meg a lap Kimberly Gale hagyatéki ügyvédtől.

A dokumentumban az asszony elsősorban a vejét jelölte meg a hátrahagyott vagyon kezelőjének, ha pedig ő erre valamiért nem lenne képes, két unokájának kell átvennie ezt a feladatot. Viszont a végrendeletben szerepel egy negyedik név is, akit a hagyatékból épp akkora rész illet, mint a másik három örököst.

Kovács Katáról mindössze annyit tudni, hogy az elhunyt nő volt férjének, Molnár Zsoltnak a testvére, és valószínűleg Budapesten lakik, ha ugyan még életben van. Az ügyvéd ugyanis elárulta, hogy a keresett hölgy idősebb volt Molnár Zsoltnál.

Kérjük, hogy Kovács Kata, vagy bárki, aki információval bír a hollétéről, személyéről, jelentkezzen – mondta Kimberly Gale.