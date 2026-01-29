A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatta ki ma gyanúsítottként Mezei Zsolt dunaújvárosi alpolgármestert.

Az ügyészség szerint a rendelkezésre álló adatok alapján egy közbeszerzési eljáráson nyertes gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a Közép-dunántúli település közútjainak síkosság-mentesítését. A vállalkozás díja évi nettó 50 millió forintba került.

Kapcsolódó A kormány egy tollvonással megszüntette a Szőlő utcai ügyet

A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában azt közölte a munkálatókat végző cég vezetőjével, hogy azt szeretné, ha az általa képviselt társaság venne részt a következő közbeszerzési eljárásban is, amely iránt már érdeklődött több cég is.

A nyertes pályázó kiválasztása, valamint az újabb szerződés megkötése érdekében havi 500 ezer forint megfizetését kérte.

Az ajánlatot az ügyvezető elfogadta, hivatali működésének befolyásolása érdekében pedig három alkalommal ki is fizette az alpolgármesternek a megbeszélt összeget. A közbeszerzési eljárás nyertese pedig a a szóban forgó cég lett.

Azonban az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően az 5 hónapos téli időszakra vonatkozóan havi 5 millió forintot kért. Ezt a cégvezető már visszautasította.

Közölték, a nyomozó ügyészség a mai napon kutatást végzett az alpolgármester lakóhelyén és az önkormányzatnál lévő munkahelyén, majd őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki.