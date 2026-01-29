Pár éve indult el a szuperélelmiszerek trendje, de sorra az a probléma vele, hogy az alapanyagokat nehéz beszerezni, vagy éppen túl drága. A téli szuperélelmiszerek nagy része nemcsak, hogy itthon is beszerezhető, hanem könnyen el is készíthető – írta a weborvos.hu.

A savanyú káposzta, az igazi magyar élelmiszer.

A savanyú káposzta erjesztése során létrejövő probiotikumok támogatják a bélflórát, ami szoros kapcsolatban áll az immunrendszer működésével. Emellett jelentős C-vitamin-forrás, ami a vírusfertőzések megelőzésében, és gyorsabb leküzdésében nagy szerepet játszik. A jótékony baktériumok segítik az emésztést, csökkenthetik a gyulladásos folyamatokat, miközben a vitaminok és antioxidánsok hozzájárulnak a fertőzésekkel szembeni védekezéshez. Nyersen fogyasztva őrzi meg leginkább értékes hatóanyagait, ezért érdemes nem túlfőzni.

A sütőtök az igazi téli íz.

A sütőtök béta-karotinban gazdag, amely a szervezetben A-vitaminná alakul, amely fontos szerepet játszik az immunvédekezésben, a nyálkahártyák épségének megőrzésében és a bőr egészségében. Emellett rostokban gazdag, így segíti az emésztést, és hozzájárul a jóllakottság érzéséhez. A benne található antioxidánsok segíthetnek a sejtek védelmében. Sütve, krémlevesként vagy köretként egyaránt népszerű.

A gyömbér mindent visz.

A gyömbér jellegzetes csípősségét a gingerol nevű bioaktív vegyület adja, amelynek gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatása van. Serkentheti a vérkeringést, enyhítheti az emésztési panaszokat, és hozzájárulhat a megfázásos tünetek csökkentéséhez. Hatásmechanizmusa részben a hőérzet fokozásán, részben a gyulladásos folyamatok mérséklésén alapul. Már kis mennyiségben fogyasztva is érezhető a hatása, ehetjük frissen reszelve, teába főzve vagy ételekhez is adhatjuk.

A mindennapi egészségtámogató ételek valódi ereje a rendszeres fogyasztásban rejlik.