Jelentősen átalakult tavaly a hazai földgázpiac: Magyarország egyfajta regionális földgázelosztó központtá vált – mutatott rá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány junior elemzője az InfoRádióban.

Olekszij Anton beszámolt arról, hogy 2025-ben a hazai földgázexport éves alapon 28 százalékkal emelkedett. Míg 2024-ben összesen 4,5 milliárd köbmétert tudtunk külföldre szállítani, 2025-ben ez a mennyiség majdnem 6 milliárd köbméterre nőtt. Áthelyeződött az export súlypontja is: két éve még Szlovákia volt az első számú célország, tavaly viszont már Ukrajnába szállítottuk a teljes magyar földgázexport több mint felét.

Az éves ukrán gázfogyasztás mintegy 14 százalékát fedezte tavaly a Magyarországról érkező mennyiség.

Az Oeconomus elemzése szerint így alakult tavaly a hazai földgázexport országonkénti megoszlása:

Ukrajna (VIP Bereg) – 50,67 százalék

Szlovákia (Balassagyarmat) – 43,75 százalék

Szerbia (Kiskundorozsma) – 2,25 százalék

Horvátország (Drávaszerdahely) – 1,77 százalék

Románia (Csanádpalota) – 1,57 százalék.

A junior elemző arra is kitért: van lehetőség arra, hogy Magyarország leváljon az orosz földgázról, de a kérdés az, hogy „megéri-e egyáltalán”.

"Fizikailag ezt meg lehet oldani, az MVM által 2025-ben kötött szerződések a diverzifikációt is elő próbálják segíteni. Ugyanakkor az árak attól függően is változhatnak, hogy a földgázt vezetéken, vagy pedig cseppfolyósított módon kapjuk" – hívta fel a figyelmet.