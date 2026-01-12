Ezzel akár tetemes banki költséget is meg lehet spórolni, főleg, ha valaki egy régi, drága számlacsomagot használ – emelte ki Gergely Péter. Márpedig a portál pénzügyi szakértője szerint sokan ülnek drága csomagokon és úgy kezelik a bankszámlájukat, mintha az egy közüzemi számla lenne. Szükséges dolognak tekintik, és hagyják, hogy a bank megterhelje azt sokszor magas díjakkal, még a díjkimutatás sem hat elég ösztönzőleg számukra a banki költségek csökkentésére. Ezért döntött úgy az MNB, hogy az idei évtől egy javasolt számlacsomag megjelölésére is felkéri a bankokat, amely minden ügyfélnél a saját bankhasználati szokásokat figyelembe vevő, egyedi kalkuláció alapján készül.

„Nagyon fontos tudni, hogy az erre a számlacsomagra történő váltás díjmentes” – húzta alá Gergely Péter.