Valamennyi magyar lakossági számlás ügyfél hivatalos értesítést kap a következő napokban a bankjától. Egyrészt mindenkihez megérkezik a szokásos éves díjkimutatás, másrészt - idén először - kedvezőbb számlacsomagot is ajánlanak sokak számára a pénzintézetek – hívta fel a figyelmet a biztosdöntés.hu.

A portál emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évi költségeket részletező díjkimutatást 2020 óta kötelesek megküldeni a bankok. Ebben összesítve és részletezve is szerepel, hogy egész évben összesen mennyibe került a bankszámla fenntartása, illetve közlik a bank által a fizetési számlához kapcsolódóan felszámított és jóváírt kamat összegét is. Ennek ismeretében válthatnak az ügyfelek egy kedvezőbb számlacsomagra.

Ezt a döntést segíti az idei évtől elérhető, a bank által javasolt számlacsomag is.

A pénzintézet mostantól a nála elérhető legkedvezőbb ajánlatra hívja fel a figyelmet az ügyfél előző évi számlaforgalma alapján.

Ezzel akár tetemes banki költséget is meg lehet spórolni, főleg, ha valaki egy régi, drága számlacsomagot használ – emelte ki Gergely Péter. Márpedig a portál pénzügyi szakértője szerint sokan ülnek drága csomagokon és úgy kezelik a bankszámlájukat, mintha az egy közüzemi számla lenne. Szükséges dolognak tekintik, és hagyják, hogy a bank megterhelje azt sokszor magas díjakkal, még a díjkimutatás sem hat elég ösztönzőleg számukra a banki költségek csökkentésére. Ezért döntött úgy az MNB, hogy az idei évtől egy javasolt számlacsomag megjelölésére is felkéri a bankokat, amely minden ügyfélnél a saját bankhasználati szokásokat figyelembe vevő, egyedi kalkuláció alapján készül. 

„Nagyon fontos tudni, hogy az erre a számlacsomagra történő váltás díjmentes” – húzta alá Gergely Péter. 

A javasolt számlacsomag tájékoztatást az előző évi díjkimutatással együtt kapják meg a lakossági ügyfelek. Postai úton január 31-ig kell megérkeznie a levélnek, azok azonban, akik elektronikus számlakivonatra váltottak, már január második felében elérhetik azt a bankjuknál.

Nem kapnak ugyanakkor javasolt számlacsomag tájékoztatást azok, akik az előző évben váltottak számlacsomagot, továbbá az alapszámlával, adósságtörlesztési számlával és megélhetési számlával rendelkezők, valamint akik már eleve valamilyen kedvezményes célcsoportba tartoznak – hívta fel a figyelmet a szakértő.