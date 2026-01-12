Valamennyi magyar lakossági számlás ügyfél hivatalos értesítést kap a következő napokban a bankjától. Egyrészt mindenkihez megérkezik a szokásos éves díjkimutatás, másrészt - idén először - kedvezőbb számlacsomagot is ajánlanak sokak számára a pénzintézetek – hívta fel a figyelmet a biztosdöntés.hu.
A portál emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évi költségeket részletező díjkimutatást 2020 óta kötelesek megküldeni a bankok. Ebben összesítve és részletezve is szerepel, hogy egész évben összesen mennyibe került a bankszámla fenntartása, illetve közlik a bank által a fizetési számlához kapcsolódóan felszámított és jóváírt kamat összegét is. Ennek ismeretében válthatnak az ügyfelek egy kedvezőbb számlacsomagra.
Ezt a döntést segíti az idei évtől elérhető, a bank által javasolt számlacsomag is.
A pénzintézet mostantól a nála elérhető legkedvezőbb ajánlatra hívja fel a figyelmet az ügyfél előző évi számlaforgalma alapján.
Ezzel akár tetemes banki költséget is meg lehet spórolni, főleg, ha valaki egy régi, drága számlacsomagot használ – emelte ki Gergely Péter. Márpedig a portál pénzügyi szakértője szerint sokan ülnek drága csomagokon és úgy kezelik a bankszámlájukat, mintha az egy közüzemi számla lenne. Szükséges dolognak tekintik, és hagyják, hogy a bank megterhelje azt sokszor magas díjakkal, még a díjkimutatás sem hat elég ösztönzőleg számukra a banki költségek csökkentésére. Ezért döntött úgy az MNB, hogy az idei évtől egy javasolt számlacsomag megjelölésére is felkéri a bankokat, amely minden ügyfélnél a saját bankhasználati szokásokat figyelembe vevő, egyedi kalkuláció alapján készül.
„Nagyon fontos tudni, hogy az erre a számlacsomagra történő váltás díjmentes” – húzta alá Gergely Péter.
Nem kapnak ugyanakkor javasolt számlacsomag tájékoztatást azok, akik az előző évben váltottak számlacsomagot, továbbá az alapszámlával, adósságtörlesztési számlával és megélhetési számlával rendelkezők, valamint akik már eleve valamilyen kedvezményes célcsoportba tartoznak – hívta fel a figyelmet a szakértő.
