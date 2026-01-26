Vegyes, többségében erősödő indexekkel indult hétfőn a kereskedés a főbb európai értékpapírpiacokon.

A STOXX Europe 600 index 0,07 százalékkal emelkedett, miközben az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,02 százalékkal csökkent.

Londonban az FTSE 100 index 0,22 százalékkal erősödött,

100 index 0,22 százalékkal erősödött, Frankfurtban a DAX 0,10 százalékos pluszban zárt.

0,10 százalékos pluszban zárt. Párizsban a CAC 40 index 0,18 százalékkal gyengült,

40 index 0,18 százalékkal gyengült, Milánóban az FTSE MIB 0,13 százalékkal erősödött,

0,13 százalékkal erősödött, Madridban pedig az IBEX 35 index 0,16 százalékos emelkedést mutatott.

A befektetői hangulatot a nemzetközi hírfolyamban elsősorban a geopolitikai feszültségek, az újabb kereskedelmi-vámkockázatok, valamint a hét közepén esedékes amerikai jegybanki kamatdöntés előtti óvatosság befolyásolta. A hét további részében a figyelem az Egyesült Államokban és Európában is felpörgő vállalati gyorsjelentési szezonra, illetve a Fed szerdai ülése utáni iránymutatásra összpontosul.

Az olajárak mérsékelten emelkedtek, folytatva az előző pénteki, két százalékot meghaladó erősödést. Az amerikai WTI nyersolaj hordónként 61,13 dolláron állt, ami 0,10 százalékos drágulásnak felel meg, míg az északi-tengeri Brent 65,16 dollárra emelkedett 0,14 százalékkal. A piacot elsősorban a Közel-Keleten erősödő feszültségek és az ellátási kockázatok tartották napirenden, miközben a kereskedelmi konfliktusokkal kapcsolatos bizonytalanság is fennmaradt.

A nap fő témája ugyanakkor az arany volt: az árfolyam átlépte az 5000 dolláros lélektani határt, és történelmi csúcs közelében mozgott. A spot jegyzés az európai piacok nyitásakor unciánként 5092,29 dolláron állt, ami 2,20 százalékos emelkedést jelent. A reggel óta korábban elért legmagasabb ár 5111,11 dollár volt. Az arany menetelését a menedékeszközök iránti kereslet erősödése hajtotta, amelyet a geopolitikai kockázatok, a vámfenyegetések, illetve a Fed-döntés előtti óvatosság egyaránt táplált.

Az arany mellett az ezüst is a figyelem középpontjába került. Az ezüst ára a múlt héten pénteken lépte át első alkalommal az unciánkénti 100 dolláros határt. Az ezüst teljesített a legjobban a nemesfémek között az elmúlt évben, amiben meghatározó szerepe van annak, hogy több fejlett technológiai iparágban - különösen elektronikai és ipari felhasználásban - kulcsfontosságú nyersanyag, így a befektetési kereslet mellett a reálgazdasági felhasználás is tartós támaszt adhat az árfolyamának.

A devizapiacon gyengült a dollár. Az amerikai dollárindex 97,20 pontra csúszott vissza, ami 0,41 százalékos csökkenés. Ezzel párhuzamosan az euró erősödött: az EUR/USD jegyzés 1,1845-re emelkedett 0,14 százalékkal, és több hónapos csúcs közelében járt. A dollárra lefelé hatottak a geopolitikai és kereskedelmi kockázatok, valamint a piaci várakozások, amelyek szerint a Fed a héten nem változtat a kamaton, ugyanakkor a kommunikáció alapján a következő kamatcsökkentés időzítése kerülhet előtérbe.