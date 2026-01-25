Claudio de Sanctis, a lakossági üzletág igazgatási tagjának elmondása szerint, a Deutsche Bank és a Postbank Németországban együttesen tavaly év végén még több mint 750 fiókot működtetett. Sanctis úgy fogalmazott, a további leépítéssel "jó úton haladnak" egy, a bank számára megfelelő fiókszám eléréséhez - írja az MTI.

A lakossági üzletág vezetője ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is fontosnak tartja a fiókok szerepét. Ezzel együtt szerinte a fiókokban végzett munkát át kell alakítani, mert jelenleg a munkatársak túl sok időt töltenek adminisztratív feladatokkal. A cél az, hogy ezek a teendők minél nagyobb arányban a digitális csatornákra kerüljenek át, és így több idő maradjon az ügyfelek személyes kiszolgálására.

A bank alkalmazásának használata elmondása szerint az elmúlt 18 hónapban közel 20 százalékkal nőtt, de ennél lényegesen nagyobb bővülést akarnak elérni. A Deutsche Bank és a Postbank együtt mintegy 19 millió lakossági ügyfelet szolgál ki Németországban, és a mobilapp aktív felhasználóinak számát "drasztikusan" emelnék.

A digitális csatornák erősítése a bank idei egyik fő célkitűzése.

De Sanctis elismerte, hogy a digitalizáció előretörése a lakossági üzletágban munkahelyek számának csökkenésével járhat. A létszámleépítést elsősorban természetes fluktuációval kívánják megoldani: a nyugdíjba vonuló vagy egyéb okokból távozó munkatársakat nem pótolják.