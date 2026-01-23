Rekordrészvétel mellett zajlott le a DUE Médiahálózat Nagy Diák Banktudós tesztje, amely idén is az MBH Bank szakmai támogatásával valósult meg. Fiatalok ezrei kapcsolódtak be aktívan a megmérettetésbe, a többfordulós játékon 15 851 diák töltötte ki sikeresen a tesztet. Az elmúlt években összesen több mint 600 ezer fiatal találkozott a játékkal, amelynek célja az egyetemista korosztály pénzügyi tudásának fejlesztése, különös tekintettel a digitális és innovatív banki szolgáltatásokra. A kitöltések tapasztalatai rámutattak, hogy a legújabb fejlesztésű banki szolgáltatások esetében továbbra is indokolt az ismeretek bővítése, míg a részvételi arány igazolta, hogy nem kizárólag a gazdasági képzéseken tanulók érdeklődnek a verseny iránt.

A több mint tizenötezer játékos közül mindössze 314-en értek el maximális, 15 pontos eredményt, a résztvevők többsége átlagosan 10 pont körüli teljesítményt nyújtott a 2025 végén, három fordulóban lezajlott megmérettetés során.

A válaszadóknak mindössze 13,6 százaléka válaszolt helyesen arra a kérdésre, hogy mire szolgál a másodlagos azonosítás a pénzügyi szektorban. Ez jól szemlélteti, hogy bár a fiatalok tudatossága javulóban van e területen, van még bőven tér a fejlődésre.

A bankszektorban a másodlagos azonosítók szerepe mára megkerülhetetlenné vált, hiszen az elsődleges azonosítók önmagukban már nem nyújtanak elegendő biztonságot. Ezek az azonosítók nemcsak a csalások kockázatát csökkentik, hanem lehetővé teszik a gyorsabb, kényelmesebb digitális ügyintézést is. A szabályozói elvárások – különösen a többfaktoros ügyfél-hitelesítés – szintén ebbe az irányba terelik a pénzintézeteket. A másodlagos azonosítók kulcsszerepet játszanak az azonnali fizetések, a mobilbanki megoldások és az open banking ökoszisztémák működésében is. Összességében nem pusztán technológiai kérdésről van szó, hanem versenyképességi és ügyfélélménybeli alapról. A másodlagos azonosító leggyakrabban egy telefonra kapott push-értesítés vagy sms – arról cikkünkben olvashat részletesen, hogy miért érdemes előbbit választani.

Ők nyertek

A teszt döntőjének győztese Ramel Dániel, az ELTE negyedéves hallgatója. Elmondása szerint mivel informatikát tanul, e témakörben otthonosan mozog, a gazdasági kérdésekre pedig podcastok hallgatásával, illetve szakirodalom olvasásával hangolt. A szülei sokat segítettek neki a felkészülésben, ezért a Teszt megnyerésével járó kétszemélyes görög utazást nekik ajánlotta fel. Dániel szabadidejében aktívan zenél és sportol: 15 éve hegedül a Szabolcsi Bence Zeneiskolában, és játékosa a DEAC NB1-es frizbicsapatának. Második helyen végzett, ezzel egy okostelefont és órát nyert Prémus Karina, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karának hallgatója. Harmadik lett Márkus Benedek, aki az ELTE-n fizikát tanul, ő egy elektromos rollerrel gazdagodott. A fődíjak mellett a Teszt döntőjének 4–10. helyezettjei egy-egy JBL Go hangszórót kaptak elismerésként.

A szervezők pedig külön díjazták a különböző képzési területek legeredményesebb játékosait is: összesen kilenc felsőoktatási szakterületen – többek között a bölcsészettudományi, gazdaságtudományi, műszaki, természettudományi és orvosképzések területén – jutalmazták a döntőbe nem jutó, de kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat, egyenként 100 ezer forint értékű vásárlási utalvánnyal.

A kiváló eredményeket elért középiskolások sem maradtak elismerés nélkül: a két legeredményesebb középiskolai játékos szintén 100–100 ezer forint értékű vásárlási utalványban részesült.

Ebben biztosak

A kitöltések eredményei azt mutatják, hogy az egyetemista korosztály magabiztosan mozog az alapvető banki fogalmak terén: a bankhitel lényegét a kitöltők 86,64 százaléka értette, a bankkártya elvesztése esetén szükséges lépésekkel 85,09 százalékuk volt tisztában, míg a gyenge jelszavak kockázatait 83,21 százalékuk ismerte fel helyesen. Ugyanakkor a digitális banki megoldásokhoz kapcsolódó ismeretek terén jelentős tudásbeli különbségek mutatkoztak: a bankszámlaszám nélküli utaláshoz szükséges másodlagos azonosító szerepét csak a kitöltők 13,6 százaléka ismerte fel helyesen, a digitális pénztárca fogalmával csupán minden ötödik diák (20,8 százalék) volt tisztában, továbbá idén is kihívást jelentett a reálhozam értelmezése.

„Idén is rendkívüli érdeklődést tapasztaltunk a fiatalok körében, több mint tizenötezren töltötték ki a tesztet, amely azonban nem csupán játék, hanem egy párbeszéd a fiatalokkal arról, hogyan tudják tudatosan kezelni és gyarapítani a pénzüket egy egyre digitálisabb világban. Az eredmények világosan megmutatják, mely területeken rendelkeznek stabil ismeretekkel, és hol van még szükség további fejlődésre. Az MBH Bank elkötelezett amellett, hogy a pénzügyi tudás fejlesztését már fiatal korban támogassa, hiszen minden egyes tesztkitöltés egyben értékes tanulási lehetőség is” – mondta Kutas István, az MBH Bank kommunikációs és marketing ügyvezető igazgatója.

Az eredmények alapján különösen tanulságosnak bizonyultak a hitelfelvételhez és megtakarításhoz kapcsolódó kérdések. Arra a kérdésre, hogy „Mit nevezünk biztosítéknak?", csupán a kitöltők mintegy harmada (32,51 százalék) válaszolt helyesen, míg többen tévesen úgy vélték, hogy az a kamatemelés megakadályozására szolgáló eszközöket jelenti. A játékosok fele nem tudta pontosan, mekkora összeg vehető fel havonta díjmentesen az ATM-ből, és a lakástakarékpénztár konstrukció lényegével is mindössze minden második résztvevő volt tisztában.

„A digitális pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tudatosság fontos a fiataloknak, sok esetben az egész család tudatosságát meghatározza az egyetemista, vagy az egyetemre készülő korosztály tájékozottsága. Ezért hívtuk életre az MBH Bank támogatásával a Nagy Diák Banktudós tesztet. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az eredményekből levonjuk a tanulságokat is” – mondta Szayly József, a DUE Médiahálózat alelnöke.

Az egész országból jelentkeztek

A megmérettetésre Magyarország valamennyi régiójából érkeztek versenyzők, még egészen kis településekről is, mint Baktüttös, Dör vagy a mindössze 67 lakosú Sénye. A résztvevők 19 százaléka Budapestről, 27 százaléka valamelyik megyeszékhelyről regisztrált a mobilapplikáción elérhető játékba, míg a játékosok több mint fele (54 százalékuk) kisebb városokban vagy kistelepüléseken él. A legtöbb résztvevő a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói közül került ki, akiket sorrendben az ELTE, a BME, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói követtek.

Az MBH Bank felelősségvállalási stratégiájának része a pénzügyi tudatosság fejlesztése, amelynek jegyében támogatja a DUE innovatív és közösségi szemléletű kezdeményezését. Az MBH Nagy Diák Banktudós Teszt 2023-ban edukációs céllal megvalósuló játékként indult és azóta is szórakoztató formában segíti a fiatalokat pénzügyi ismereteik fejlesztésében. A vetélkedő teljes egészében online zajlik, és minden érdeklődő számára nyitott.