A Gondoskodás Pénztárak a CIG Pannónia Csoporttal és a Gránit Bankkal kialakított partnerségekkel közösen azon dolgoznak, hogy tagjaik számára komplex, egymást kiegészítő pénzügyi, egészség- és nyugdíjpénztári megoldásokat tegyenek elérhetővé, modern, digitálisan is könnyen hozzáférhető csatornákon keresztül.

A megújulás célja, hogy a több mint 262 ezer tag – Gondoskodás Egészségpénztár több mint 197 ezer és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár több mint 65 ezer tag – számára még közelebb hozza az öngondoskodás élményét: korszerű, érthető és emberközeli módon segítse őket pénzügyi biztonságuk megteremtésében. Az új arculat fiatalosabb és letisztultabb megjelenést hoz, miközben a fejlesztések a digitális ügyfélkiszolgálás és a transzparens kommunikáció további erősítését szolgálják. A stratégiai együttműködések célja, hogy a pénztárak partnereikkel közösen az öngondoskodási megoldások szélesebb körét, biztonságos és versenyképes pénzügyi szolgáltatásokat, valamint integrált ügyfélélményt biztosítsanak. A partnerségek nem járnak közös vállalat alapítással, hanem szerződéses keretek között, önálló működés mellett valósulnak meg, az ügyfelek javát szolgálva.

„A Gondoskodás Pénztárak megújulása nem csupán arculati változás – ez egy új szemlélet, amely az innovációt és az ügyfélélményt helyezi a középpontba. Célunk, hogy tagjaink számára a mindennapi pénzügyi döntésekben is valódi segítséget nyújtsunk: gyorsabb, digitálisan is kényelmes megoldásokat, átlátható kommunikációt és hosszú távon megbízható szolgáltatásokat kínálva. Hiszünk abban, hogy az öngondoskodás jövője az élményszerű, személyre szabott és technológiailag is korszerű pénztári működésben rejlik” – mondta Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke.

Egészséges élet, okos pénzügyek

A Gránit Bank és a Gondoskodás Pénztárak együttműködése nem újkeletű, hiszen a Gondoskodás Nyugdíjpénztár már közel 10 éve a Bank részvényese, így tulajdonosként is érdekeltek a hosszú távúértékteremtésben.

A Gránit Bank eredményei magukért beszélnek: unikális digitális üzleti stratégiájának köszönhetően a bank a közép- és kelet európai régió leggyorsabban növekvő hitelintézete, közel 300 ezer számlát vezet. A Gránit Bank élenjár a digitális innovációkban és úttörő szolgáltatásokat vezetett be az AI-megoldások alkalmazásával is, még magasabb szintre emelve az ügyfélélményt. Stabil partnerként számos olyan lehetőséget nyújt az elektronikus fizetések és a lakossági szolgáltatások terén, amelyek hozzájárulhatnak a Gondoskodás Pénztárak digitális működésének fejlesztéséhez és az ügyfélélmény jelentős javításához.