A Gondoskodás Pénztárak a CIG Pannónia Csoporttal és a Gránit Bankkal kialakított partnerségekkel közösen azon dolgoznak, hogy tagjaik számára komplex, egymást kiegészítő pénzügyi, egészség- és nyugdíjpénztári megoldásokat tegyenek elérhetővé, modern, digitálisan is könnyen hozzáférhető csatornákon keresztül.

A megújulás célja, hogy a több mint 262 ezer tag Gondoskodás Egészségpénztár több mint 197 ezer és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár több mint 65 ezer tag  számára még közelebb hozza az öngondoskodás élményét: korszerű, érthető és emberközeli módon segítse őket pénzügyi biztonságuk megteremtésében. Az új arculat fiatalosabb és letisztultabb megjelenést hoz, miközben a fejlesztések a digitális ügyfélkiszolgálás és a transzparens kommunikáció további erősítését szolgálják. A stratégiai együttműködések célja, hogy a pénztárak partnereikkel közösen az öngondoskodási megoldások szélesebb körét, biztonságos és versenyképes pénzügyi szolgáltatásokat, valamint integrált ügyfélélményt biztosítsanak. A partnerségek nem járnak közös vállalat alapítással, hanem szerződéses keretek között, önálló működés mellett valósulnak meg, az ügyfelek javát szolgálva.

„A Gondoskodás Pénztárak megújulása nem csupán arculati változás – ez egy új szemlélet, amely az innovációt és az ügyfélélményt helyezi a középpontba. Célunk, hogy tagjaink számára a mindennapi pénzügyi döntésekben is valódi segítséget nyújtsunk: gyorsabb, digitálisan is kényelmes megoldásokat, átlátható kommunikációt és hosszú távon megbízható szolgáltatásokat kínálva. Hiszünk abban, hogy az öngondoskodás jövője az élményszerű, személyre szabott és technológiailag is korszerű pénztári működésben rejlik”  mondta Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke.

Egészséges élet, okos pénzügyek

A Gránit Bank és a Gondoskodás Pénztárak együttműködése nem újkeletű, hiszen a Gondoskodás Nyugdíjpénztár már közel 10 éve a Bank részvényese, így tulajdonosként is érdekeltek a hosszú távúértékteremtésben.

A Gránit Bank eredményei magukért beszélnek: unikális digitális üzleti stratégiájának köszönhetően a bank a közép- és kelet európai régió leggyorsabban növekvő hitelintézete, közel 300 ezer számlát vezet. A Gránit Bank élenjár a digitális innovációkban és úttörő szolgáltatásokat vezetett be az AI-megoldások alkalmazásával is, még magasabb szintre emelve az ügyfélélményt. Stabil partnerként számos olyan lehetőséget nyújt az elektronikus fizetések és a lakossági szolgáltatások terén, amelyek hozzájárulhatnak a Gondoskodás Pénztárak digitális működésének fejlesztéséhez és az ügyfélélmény jelentős javításához. 

„Hiszem, hogy az egészséges élet és az okos pénzügyek kéz a kézben járnak. Ezért a Gránit Bank, digitális ökoszisztémáját tovább építve a pénztár és a pénztártagok számára új, értéket teremtő online megoldások bevezetését tervezi a közeljövőben, a Pénztárakkal kialakított stratégiai megállapodásra alapozva” – emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a megállapodás aláírása kapcsán.

Az együttműködés lehetséges területei között kiemelte a pénztári számlanyitás digitalizálását, továbbá a qvik fizetés és az AFR fizetési kérelmet együtt biztosító FairPay fizetést, amellyel a Pénztárak jelentős költségmegtakarítást érhetnek el.

„Folyamatban van egy olyan új, innovatív mobilbanki funkció fejlesztése, amellyel néhány kattintással létre lehet hozni az egészségpénztári számlát, a tagok pedig a mobilalkalmazásban gyorsan elérik majd apénztári számlájuk legfontosabb adatait. A Gránit videóbankban elérhető videós ügyfélazonosítással ugyancsak gyorsabbá és egyszerűbbé válhat a pénztári jogviszony létesítése és a kapcsolódó szolgáltatások elérése” – húzta alá a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

Fontos együttműködés

Fedák István a CIG Pannónia Biztosítók vezérigazgatója elmondta: a Gondoskodás Pénztárakkal 2023-ban indított stratégiai együttműködésük most egy új szakaszába lép. A tapasztalatok alapján közösen azon dolgoznak, hogy a biztosítói szolgáltatásainkat még szorosabban illesszük a pénztári tagság igényeihez, és valódi, mindennapokban is hasznos egészségügyi megoldásokat kínáljanak. A 2026-tól megújuló, bővített szolgáltatási tartalmú egészségbiztosításunk célja, hogy a pénztári tagok számára alacsony havidíj mellett is szervezett, gyorsan elérhető ellátást biztosítson – az éjjel-nappali orvosi asszisztenciától az ellátásszervezésen át a komplexebb egészségügyi helyzetek kezeléséig.