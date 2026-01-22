Berobbant az Otthon Start program (OSP), a verseny pedig odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább 200 ezer forint jóváírás valamilyen formában. A Bankmonitor azt írja,

Emlékeztettek,

múlt novemberben 222,64 milliárd forint összegben kötöttek OSP-szerződést a magyarok, ez az adott havi teljes lakáshitel szerződéskötési állomány 81,26 százaléka.

Mint írták, az a bank, amelyik értelmes szeletet szeretne kihasítani idén a lakáshitelpiacból, igyekszik magához édesgetni a támogatást kihasználó ügyfeleket.

Ráadásul ez még anyagilag is megérheti a bankoknak, ugyanis az ügyfél által fizetett kamat és az állami támogatás együttesen évi 8,08 százalék abban az esetben, ha a hitelszerződést januárban megkötik (...) jelenleg a piaci lakáshitelek kamata valahol 6,5 százalék körül alakul, vagyis

a bank kamatbevétele jóval nagyobb az Otthon Start esetében

– hívták fel a figyelmet.

Három módszerrel kelnek versenyre a bankok:

Ajándékpénzt, jóváírást adnak az igénylőknek valamilyen formában, A hitelkamat még az évi 3 százalékos szint alá is mehet, Egyes díjakat elengednek, átvállalnak a bankok



– sorolta a szakportál.

Egymásra licitálnak a pénzintézetek

A CIB Banknál az Otthon Start hitelt igénylők 200 ezer forint jóváíráshoz juthatnak még pluszban a pénzintézettől. Az akció a 2026.01.01. és 2026.03.31. között befogadott hiteligénylésekre érvényes. Fontos, hogy a folyósításának – több részletben folyósított kölcsönnél az első részlet folyósításának – legkésőbb 2026.05.31-ig meg kell történnie. A 200 ezer forintot a bank a hitel folyósítását követő 30 napon belül a kölcsön törlesztésére szolgáló bankszámlára írja jóvá. Nagyon fontos, hogy a kapott jóváírást az adósnak vissza kell fizetnie abban az esetben, ha a kérdéses hitelt a felvételt követő 3 éven belül végtörlesztené.

Az Erste Bank is 200 ezer forint ajándékpénzt kínál a támogatott hitel iránt érdeklődőknek. Az akció 2025.09.01-től visszavonásig van érvényben. Az igénylőnek aktívan kell használnia a bankszámláját – valamilyen jóváírásnak kell érkeznie a számlára – és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a bank marketing céllal megkereshesse őt. E nélkül a 200 ezer forintot nem fogják jóváírni. A kapott összeget utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 3 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét.

A Gránit Bank is 200 ezer forintos plusz jóváírást ad az OSP-igénylőknek. Az akció a 2025.12.01. és 2026.01.31 között beérkezett hiteligénylésekre érvényes. Fontos, hogy a kölcsön folyósításának is meg kell történnie 2026.04.30-ig. Elvárás továbbá, hogy a hitelhez kapcsolódó számlára legalább 250 ezer forint jövedelemjóváírás érkezzen havonta. A 200 ezer forintot utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 4 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét, vagy ha a hitelt ezen időszak alatt a banknak fel nem róható okból felmondják.

A K&H Bank is 200 ezer forint ajándékpénzt biztosít azon első lakásszerzőknek, akik náluk veszik fel a lakástámogatást. A bank elvárja az ügyfelektől a jóváírásért cserébe, hogy rajtuk keresztül kössenek lakásbiztosítást, melyet legalább 3 évig rendben fizetnek. Emellett hozzá kell járulnia az adósnak ahhoz, hogy adatait a bank megossza a K&H Márkacsoport tagjaival.

A MagNet Bank is 200 ezer forintos ajándékkal csábítja az érdeklődőket. Náluk elvárás, hogy legalább 10 millió forint otthonstartos hitelt igényeljenek az érdeklődők. Az akció 2026.01.01-től visszavonásig érvényes.

Az MBH Banknál alapvetően 200 ezer forint plusz jóváírást kapnak azok, akik legalább 10 millió forint összegben igényelnek támogatott hitelt. Mindemellett vállalják, hogy legalább 350 ezer forint jövedelemjóváírás érkezik a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlájukra. Speciális bankszámlával rendelkeznek, vagy olyat nyitnak a pénzintézetnél. Ilyen számla lehet a MBH Prémium Számlacsomag, az MBH Kiemelt Partner Számlacsomag, azMBH Partner Plusz Számlacsomag vagy az MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomag. További 20 ezer forint, azaz összesen 220 ezer forint jóváírást kapnak azok, akik a fentiek mellett a hitelszerződés mellé még Fundamenta LTP szerződést is kötnek.

Az OTP Bank sem marad ki a sorból, ott akár 240 ezer forint jóváírás kaphatnak az érdeklődők. Itt viszont van egy csavar, ez az összeg ugyanis az OTP LTP szerződésben kerül jóváírásra. A pontos jóváírás az éves szerződésben vállalt megtakarítási összeggel egyenlő, de legfeljebb 240 ezer forint lehet. (Egy havi 20 ezer forintos megtakarítással már ki lehet maxolni ezt a jóváírást.) Az akció a 2026.01.19. és 2026.02.28. között benyújtott hiteligénylésekre érvényes. Már a jóváírás módjából is látható, hogy elvárás, hogy az igénylő az OTP-nél lakás-előtakarékossági szerződést kell kötnie. Ezek közül is csak a 8 éves futamidejű LTP-szerződések megfelelők. De még meg kell adni a megtakarításhoz kapcsolódóan egy csoportos beszedési megbízást is.

A Raiffeisen Bank is 200 ezer forint plusz pénzt ad azon érdeklődőknek, akik 2025.10.31. és 2026.03.31. között adják be a kölcsönkérelmüket és a hitel folyósítására 2026.06.30-ig sor kerül. A kapott összeget utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 3 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét.

Az UniCredit Bank kicsit más megoldást alkalmaz, ők egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot írnak jóvá az igénylőknek. Maximális, 50 millió forintos kölcsönösszeg és az ott elérhető legrövidebb, 10 éves futamidő esetén akár 480 ezer forint körüli jóváírás is elérhető.

Éles a kamatverseny is

Bár a fix 3 százalékos kamat adott, számos bank még így is bement ezen kamatszint alá (ami nem egyenlő a THM-mel - a szerk.).

Az MBH Banknál a legkedvezőbb kamat 2,79 százalék, de ez csak speciális ügyfélkör számára elérhető.

A Gránit Banknál 2,85 százalékos kamatszint mellett érhető el a támogatás, ehhez legalább 250 ezer forintos jövedelmet kell havonta a hitelhez kapcsolódó bankszámlára érkeztetni.

Az UniCredit Bank 2,90 százalékos kamattal kínálja az OSP-hitelt.

A CIB Banknál pedig 2,95 százalékos kamat mellett érhető el a kérdéses hitel.

A portál szerint nem mindegy egy átlag 33 milliós kölcsönnél, hogy 25 éven át 2,79 százalékos, vagy 3 százalékos kamatot fizet az ügyfél. Előbbihez 153 ezer forintos törlesztő, míg utóbbihoz már egy 156 500 forintos törlesztő tartozik. Azért ez 25 év alatt nagyságrendileg 1 millió forintos különbséget eredményez.

Más költségek is felmerülhetnek: az értékbecslés, a közjegyzői okiratba foglalás, a tulajdoni lapok lekérése és a jelzálogjog bejegyzése. Ezeknek mind díja van, melyeket az adósnak kell alapesetben rendeznie. Sőt, még lehet a bank is felszámolhat díjat a bírálatért, szerződéskötésért. Ezek egy részét viszont a legtöbb bank átvállalja vagy elengedi.