Tervezett karbantartás miatt ideiglenes szolgáltatás-kiesésekre és lassulásra kell számítani az OTP Bank digitális felületein a hétvégén – derül ki a pénzintézet ügyfeleknek szóló tájékoztatásából.
A bank közlése szerint
- január 25-én, 22 órától, január 26-án hajnali 3 óráig egyes digitális szolgáltatások esetében rövid ideig lassulás fordulhat elő.
Ennél is jelentősebb korlátozás várható
- január 26-án éjfél és hajnali 0:30 között, amikor több alapvető rendszer egyáltalán nem lesz elérhető. Ebben az időszakban szünetel az internet- és mobilbanki szolgáltatás, az eBIZ és az Electra rendszer, a SmartBróker, valamint a Vámpénztári rendszer működése is.
