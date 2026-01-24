Tervezett karbantartás miatt ideiglenes szolgáltatás-kiesésekre és lassulásra kell számítani az OTP Bank digitális felületein a hétvégén – derül ki a pénzintézet ügyfeleknek szóló tájékoztatásából.

Élet készpénz nélkül? Februártól 300 ezer forintot vehetünk fel

Az eddigi duplájára, 300 ezer forintra emelkedik februártól Magyarországon a havonta ingyenesen felvehető készpénz összege. A magyar kormány több intézkedést is hozott a készpénzes fizetés jogi és gyakorlati támogatására, de ezzel nem énekelt ki az uniós kórusból. Európa nem a digitalizációt vonja vissza, hanem újraértékeli a készpénz szerepét: válságálló, mindenki számára hozzáférhető tartalékként, amely a modern fizetési rendszerek kiegészítője, nem pedig az alternatívája.