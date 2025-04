Októbertől teljes szja-mentességet kapnak a háromgyerekes anyák, majd jövő januártól felmenő rendszerben a kétgyermekesek is, emellett jövő évtől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 30 év alatti egygyermekes anyáknak sem.

Az érintettek azonban nemcsak nyernek a változásokkal, hanem néhány lehetőségtől el is esnek

– írta a 24.hu. A cikkből kiderül: a kormány intézkedésének

pozitív hozadéka, hogy minden többgyerekes anya és minden 30 év alatti egygyerekes nő nettó fizetése 15 százalékkal emelkedik a többiekhez képest;

negatívum viszont, hogy az szja-mentesség igénybevételével lenullázódik az adóalap és az adó, azaz más szja-kedvezmény már nem érvényesíthető, így a többgyerekes anyák nemcsak nyernek az szja-mentességgel, hanem el is esnek bizonyos lehetőségektől.

Hogy az anyák összességében jobban járnak-e, az függ a jövedelmüktől, illetve az általuk elméletileg igénybe vehető szja-kedvezményektől. Akinek alacsony a jövedelme, és már eddig is le tudta nullázni az adóalapját az egyes szja-kedvezményekkel, az nem nyer az anyák szja-mentességével. Akinek viszont magasabb a jövedelme, és eddig maradt valamennyi adóalapja (vagy járulékalapja), és azt most lenullázhatja, az jobban jár az szja-mentességgel. A magasabb jövedelmű többgyerekes anyák elvileg a családi járulékkedvezményből is többet érvényesíthetnek.

De igazán akkor nyerhet sokat a család, ha az anya és az apa is az átlag felett keres, még jogosultak a gyerekek (minél több) után családi kedvezményre, és azt is mind tudják érvényesíteni, az anya szja-mentessége mellett a járulékából, valamint az apa adójából és járulékából.

Ha már nincs fizetendő szja, mert az anya szja-mentes, akkor ugrik az adójóváírás is. Ez több szempontból is hátrányos lehet a többgyerekes anyáknak.

A nők eleve 18 százalékkal kevesebbet keresnek átlagban, mint a férfiak, kevesebb a nyugdíjuk is, így kénytelenek kisebb nyugdíjból megélni.

A gyerekes anyák jövedelmi és nyugdíj szempontból még rosszabb helyzetben lehetnek.

Mivel a nők, anyák keresete kevesebb, nehezebb nekik nyugdíjra vagy egészség céljára is félretenni.

Ha félre tudnak is tenni a jövőben a többgyerekes anyák nyugdíj- vagy egészségcélra, esetleg a munkáltatójuk is támogatja a pénztári megtakarításukat, adójóváírásra nem lesznek jogosultak.

Az elmaradt adójóváírás miatt pedig kisebb lesz a nyugdíj- vagy egészségmegtakarításuk, mint jelenleg.

Emellett az szja-mentesített anyák a jövőben nem tudják támogatni adójuk 1 százalékával az általuk eddig támogatott szervezeteket.