Az olyan globális befektetői hangulatot beárnyékoló tényezők, mint a világgazdasági lassulás és a vámháborús kockázatok, idehaza is éreztetik hatásukat a pénz- és tőkepiacokon – erre a következtetésre jutottak harmadik negyedéves befektetési stratégiájukban az OTP Bank elemzői.

Stabil monetáris környezet, borús hazai kilátások

A korábbi várakozásokhoz képest a hazai gazdasági növekedés gyengébben alakul: a 2025-ös GDP-növekedési előrejelzést 0,6 százalékra kellett módosítani, amihez gyenge exportteljesítmény társul. Tovább rontja az összképet, hogy a beruházások csökkenése nem állt meg, ahogyan a háztartási fogyasztás lassulása miatt is óvatosságra intenek az elemzők. Idén az infláció 4 és 5 százalék között ingadozhat Magyarországon, átlagos értéke 4,5 százalékos lehet a kormányzati intézkedések ellenére is. Emellett 2026-ban is a jegybanki inflációs cél fölötti forintgyengülésre számít a pénzintézet elemzési központja.

A szakértők korábbi elemzéseikhez hasonlóan azt is kiemelik, hogy jelenlegi árfolyamszintje alapján a forint erősen alulértékelt. A nemzetközi összevetésben is vonzó kamatszint, a stabil belföldi monetáris környezet, valamint az amerikai dollár gyengülése egyaránt a forint-pozíciók mellett szól. A Magyar Nemzeti Bank továbbra is kitart a 6,5 százalékos alapkamat mellett, ami megtámogatja a deviza iránti keresletet. Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának vezetője szerint a jegybank várhatóan tartani is fogja ezt a szintet 2026-ig, amennyiben nem következik be kedvezőbb globális fordulat.

„Az ősz közeledtével várható költségvetési költekezés, valamint a jövő évi országgyűlési választások előtti fiskális lépések bizonytalanságot kelthetnek. Ezek a tényezők pedig szeptembertől akár a forint gyengülése irányába is hathatnak. Ezért jelenleg is fontos a devizák közötti diverzifikáció”

– tette hozzá.

Indokolt az óvatosság

A kötvénypiacon szintén fokozott óvatosságra intenek a kilátások. A 10 éves magyar állampapírok hozamai az utóbbi időszakban a sáv tetejéhez tapadtak, és nem kizárt, hogy a következő időszakban akár a 8,5 százalékos szint közelébe is emelkedhetnek. Ez főként a hosszú oldali kamatprémium növekedésének tudható be, amit a globális inflációs nyomás, a fiskális kockázatok, valamint a hazai politikai bizonytalanság is fűt.

A befektetőknek így érdemes lehet kivárni a hosszú lejáratú kötvényekkel, különösen a 2026-os választások előtt, amikor nagyobb mozgások is jöhetnek az árfolyamokban. Az OTP Bank elemzői továbbra is a rövidebb lejáratokat tartják biztonságosabbnak a jelenlegi környezetben.

Mi látható a részvénypiacokon?

A jelenleg tapasztalt bizonytalan környezetben globális viszonylatban is intenek a túlzott kockázatvállalástól az elemzők. „Bár az áprilisi vámtarifa-bejelentések jelentős csökkenést okoztak a globális részvénypiacokon, V-alakú talpra állásnak lehettünk szemtanúi, a felfelé és lefelé mutató kockázatok kiegyenlítik most egymást. Habár az USA növekedési előnye a világ többi részével szemben folyamatosan csökken, a költségvetési politika expanzivitása miatt a recesszió kockázata alacsony, ami a profitnövekedésen keresztül hátszelet adhat az egyébként drága piacnak” – emelte ki Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi-Asset Elemzési osztályának vezetője.

Hozzátette azt is, hogy az európai részvénypiac ugyan olcsóbb, ám számolni kell az amerikai kereskedelmi tárgyalások körüli bizonytalansággal, az erős euróval és hogy a mesterségesintelligencia-versenyben az EU egyelőre lemaradni látszik.

Az OTP Bank elemzői szerint a portfolió kialakítása során földrajzilag is érdemes szelektálni: a kelet-közép-európai régió emelkedő trendben maradhat a közeljövőben, de a preferáltak közé tartozik a világ második legnagyobb fejlett részvénypiacának számító Japán, vagy a feltörekvőkön belül a latin-amerikai régió. A favorizált befektetési tematikák közé tartoznak továbbra is a technológiai és a közmű szektor, amelyek mindegyike élvezi hosszabb távon a mesterségesintelligencia terjedésében rejlő potenciált. Nyersanyagfronton pedig a már régóta ajánlott arany mellett megtalálhatóak a hasonlóan strukturális hátszéllel bíró réz és uránbányász szegmensek.