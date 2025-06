Az elmúlt években a befektetések világa radikális átalakuláson ment keresztül, különösen a technológiai innovációk és a pénzügyi edukáció – vélhető és remélhető – előretörése révén. Ebben a változó környezetben a Lightyear fintechcég gyors ütemű európai terjeszkedésével hívta fel magára a figyelmet.

Andres Kitter, a vállalat európai vezetője a közelmúltban Budapestre látogatott, ahol a magyar piac jelentőségéről, a kisvállalati befektetési lehetőségekről és a pénzügyi transzparencia szerepéről beszélt. Az Economxnak elmondta: a régió országai közül hazánk kiemelkedik a befektetői aktivitás és a nyitottság tekintetében. Tapasztalataik szerint a hazai kisvállalatok egyre tudatosabban keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel diverzifikálhatják megtakarításaikat.

A vállalati számlák mögött: befektetés a jövőbe

A Lightyear eredetileg a magánszemélyek befektetési igényeire épült, de hamar világossá vált, hogy az európai piacon sokan céges számlákon keresztül kezelik megtakarításaikat, adóoptimalizálás céljából. Ez különösen jellemző Kelet-Közép-Európában, ahol a pénzügyi struktúrák és szabályozások országonként jelentősen eltérnek.

„Nagyon hamar rájöttünk, hogy a cégek számára is meg kell nyitnunk a platformot, mert sok magánbefektető üzleti számlán keresztül fektet be” – mondta Andres Kitter, kiemelve, hogy a vállalati szegmens teljesen más volt: új igények és elvárások voltak.

Andres Kitter, a Lightyear európai vezetője Kép: Lightyear

Kockázatkezelés és diverzifikáció

A jelenlegi ingadozó piaci környezetben kiemelt szerepe van annak, hogy egy cég mennyire tudatosan kezeli a likviditását és a kockázatait. A Lightyear a kiszámítható, alacsony kockázatú termékekre épít, különösen vállalati ügyfelei esetében.

Nagyon fontos megérteni, hogy milyen kockázattűréssel rendelkezik egy vállalat. Éppen ezért mi elsősorban alacsony kockázatú termékeket ajánlunk, mint például a pénzpiaci alapok.

A befektetési diverzifikáció szerepe különösen felértékelődött az utóbbi évek volatilis piaci környezetében. Andres Kitter szerint a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) is egyre fontosabbá válik, hogy ne kizárólag egy-egy eszközosztályra vagy devizára alapozzák pénzügyi stratégiájukat.

A Lightyear ezt a szemléletet támogatja azáltal, hogy több mint 5000 különféle befektetési eszközhöz biztosít hozzáférést – köztük amerikai, európai és brit pénzpiaci alapokhoz, valamint a BlackRock által kezelt alapokhoz is –, így lehetőséget nyújtva a földrajzi és deviza alapú diverzifikációra. Ez nemcsak a kockázatcsökkentés szempontjából előnyös, hanem a stabil hozamok eléréséhez is kulcsfontosságú lehet.

Tapasztalataik szerint a tudatos diverzifikáció még mindig nem alapértelmezett a kisebb cégek körében, különösen Kelet-Közép-Európában. „Sokan még mindig abban gondolkodnak, hogy minden forrást egyetlen megtakarítási formában tartanak, például bankszámlán vagy egyetlen pénzpiaci alapban. Mi viszont azt látjuk, hogy a legstabilabb portfóliók azok, amelyek többféle devizában, többféle eszközosztályba fektetnek” – mondta Kitter.

Kiemelte: éppen ezért azt szeretnék, hogy egyszerű, átlátható platformot biztosítsanak a sokszínű portfóliók felépítéséhez, ahol akár kezdő befektetők is lépésről lépésre bővíthetik kitettségüket különböző piacokon.

Magyarország a figyelem középpontjában

A vállalat jelenleg több mint 20 európai országban van jelen, de Kitter szerint a legpozitívabb meglepetést a kelet-közép-európai régió, azon belül is Magyarország jelentette számukra.

„Magyarország az egyik kedvenc piacunk lett. Nagyon aktív és tudatos befektetői közösséggel találkoztunk itt” – mondta. A tartós befektetési számla (tbsz) konstrukció integrálása is jelentős lökést adott a hazai növekedésnek. A tbsz-ek működéséről és szabályozásáról korábbi cikkünkben részletesen írtunk.

Amikor bevezettük a tbsz-t, azonnal érezhető volt a növekedés gyorsulása

– húzta alá.

Bár pontos számokat nem közölnek, elárulta: a felhasználók és a kezelt vagyon tekintetében is háromszoros növekedést tapasztaltak tavaly, és hasonló bővülést várnak az idei évben is.

Generációk és nemek

„Sajnos az egész iparágra jellemző, hogy férfifókuszú a befektetői bázis. Ezen változtatni szeretnénk” – mondta Kitter lapunk felvetésére, miszerint vannak-e nemek közötti eltérések a befektetői piacon.

Hozzátette, a fiatalabb generációk sokkal tudatosabbak, már kisebb összegekkel is elindulnak. De az idősebb korosztály is egyre aktívabbá válik, ahogy nő a pénzügyi oktatás szintje. A Z-generáció top10-es portfóliójában az S&P500 ETF-ek aránya lényegesen magasabb, mint az idősebb korosztályok esetében, emellett olyan népszerű részvények is szerepelnek, mint a Microsoft, a Google és az Nvidia.

Az edukációban úgy tűnik, van némi javulás, ugyanakkor a tendencián még mindig van mit javítani, ugyanis sokan nincsenek tisztában alapvető pénzügyi fogalmakkal és a különböző megtakarítási/befektetési lehetőségekkel.

AI-eszközök a döntéstámogatásban

A Lightyear egyre több mesterséges intelligenciával (AI) támogatott funkciót épít be, például valós idejű hírelemzőt és részvénypiaci asszisztenst, amely segít az egyes befektetések jobb megértésében.

A célunk, hogy minden információ egy helyen legyen elérhető – a felhasználóknak ne kelljen más forrásokat keresgélniük

– válaszolta lapunk kérdésére Andres Kitter. Ez a fejlesztés különösen a részvényekkel aktívan kereskedő vállalati felhasználók körében népszerű. A lakossági szegmensben is használják az ügyfelek, ugyanakkor kevésbé gyakori az erre való igény.

Lokális jelenlét, globális gondolkodás

A vállalat nem titkolt célja, hogy lokálisan is releváns pénzügyi eszközöket nyújtson, miközben a nemzetközi piacokon való jelenlétet is erősíti – gondoljunk csak a hazánkban egyedülálló tbsz-ekre.

„Fontos számunkra, hogy integrálódjunk az adott ország pénzügyi rendszerébe, és valódi értéket teremtsünk a helyi befektetőknek” – húzta alá Andres Kitter.